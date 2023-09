Así fue el paso de Anuel AA por los MTV VMAs 2023: Su lujoso look y rendido ante Shakira

Anuel AA fue uno de los asistentes a los MTV Video Music Awards 2023, la entrega de galardones que se celebró el martes en Nueva Jersey.

El artista puertorriqueño fue el encargado de presentar uno de los premios de la velada y para la ocasión lució un exclusivo look de la lujosa marca Amiri, su firma de moda de cabecera. Con el traje negro bordado con hilos blancos le vimos posar en su perfil de Instagram, donde colgó una recopilación de fotos de su paso por los MTV VMAs de este año.

"Si no es @amiri no me visto y llego desnudo a donde sea", comentó el intérprete al pie de las fotos que se tomó.

El traje de Amiri lo complementó con una camisa negra y pajarita del mismo color. Además, lució joyas en sus dedos y muñecas.

Además de presentar el premio, el reguetonero siguió la gala desde el público y pudo presenciar el espectáculo de Shakira, que hizo un repaso por su trayectoria. Un show al que reaccionó en directo colgando algunas historias en Instagram. "La cabra", le escuchamos decir mientras veía a la colombiana actuar.

Recordamos que juntos tienen una colaboración, la canción "Me gusta", lanzada en 2020.

Presentándose también en los premios estuvo su ex Karol G. Un hecho que no pasó desapercibido para los cibernautas, que se preguntan si hubo reencuentro o no entre ellos. Aunque se desconoce si se cruzaron en algún momento, Anuel no comentó nada en sus historias sobre la actuación de la Bichota en los VMAs.

Esto opinan los usuarios sobre que estuviesen los dos artistas en el mismo espacio a la vez: