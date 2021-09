Becky G, devastada tras la muerte de su abuelo: "Gracias por visitarme en mi sueño"

Becky G y una foto con su abuelo Miguel Foto © Instagram / Becky G

La cantante estadounidense de orígenes mexicanos Becky G sufrió una gran pérdida, la de su abuelo. Fue ella misma la que dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de su abuelo Miguel a todos sus seguidores de las redes sociales con una conmovedora carta en la que se despidió de él.

Acompañando sus sentidas palabras, la joven publicó dos imágenes en las que aparece junto a su fallecido abuelo. En una de ellas están abrazándose con mucho amor y en la otra él está a su lado mientras ella canta.

"Cómo te voy a extrañar, mi viejo. Tú sabes cuánto te quiero y cuánto me has inspirado. Aunque me duele un chingo que nunca te voy a poder abrazar de nuevo", comenzó escribiendo la cantante en el emotivo post.

"Sé que Dios te ha recibido con brazos abiertos y que tu espíritu está más presente que nunca", añadió, antes de revelar que se despidió de él en un sueño. "Gracias por visitarme en mi sueño, te sentí, te escuché, y estoy de acuerdo Papi", comentó a continuación y antes de asegurar que se siente "bendecida y agradecida por todas las experiencias y memorias" que tiene con él. Sin duda, momentos inolvidables que atesorará por siempre en su corazón y memoria.

Para concluir esta misiva cargada de sentimiento, la cantante recordó que es gracias a sus abuelos que es quién es a día de hoy. "Te doy mil gracias por todo lo que me has enseñado y todo lo que has echo y sacrificado para tu familia. Haré que estés orgulloso", dijo.

Seguidores y colegas de la música reaccionaron en el tablón de comentarios para darle su apoyo y sus condolencias a la artista. Carlos Rivera le escribió "Te abrazo fuerte Becky"; la mexicana Thalia expresó en su mensaje "Lamento mucho tu pérdida mi hermosa bebe. Te quiero y abrazo con mucho amor"; mientras que Natti Natasha dijo "Lo siento mucho por tu pérdida. Estoy aquí para ti siempre". ¡Mucha fuerza, Becky!

