Mariela Castro: "No nos pueden quitar la libreta"

Mariela Castro Espín, hija del exdictador cubano Raúl Castro, defendió la permanencia de la libreta de abastecimientos en su país, en unas declaraciones en las que hizo ver que ella la usa para comprar productos normados como cualquier cubano de a pie.

En la presentación online de un libro en la Universidad Autónoma de México (UNAM), Castro Espín llegó a decir que hace unos años la libreta estuvo muy "estigmatizada", y que incluso en 2011, cuando el gobierno convocó a un proceso de discusión masiva de los lineamientos de la política económica, muchos cubanos abogaron por eliminar la venta normada de artículos básicos.

"El pueblo participó, aportamos críticas, soluciones, incluso la libreta de abastecimientos, donde nos dan la canasta básica de alimentos y también de higiene, estaba muy estigmatizada y siempre había mucha crítica de la libreta. Y de repente en esas reuniones (...) todos empezamos a defender la libreta, incluso a sacar cuenta, y cuánto gana el que menos gana en el trabajo, y cuánto gasta para comprar esto... No, no, qué va, no nos pueden quitar la libreta", afirmó.

Las palabras de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) han causado indignación en varios cubanos en las redes sociales, que le recuerdan que ella, nacida en la familia dueña del poder en la Isla, jamás ha sabido lo que es comer el alimento que "te toque" en la libreta, en el momento en que "llegue" a la bodega o a la carnicería, ni mucho menos hacer una cola para comprarlo.

"Dice Mariela Castro Espín que 'todos defendimos la libreta' ¡¿TODOS?! ¿Se podrá ser cínica? ¿Tu sabes de qué color es una libreta de abastecimiento? ¿Qué recibe el cubano a través de ella? ¿La has usado? ¿Quién hacía la cola en la Oficoda, Vilma o Raúl? Par Favaaar", cuestionó el actor Raúl San Martín.

"Mariela Castro Espín asegura que en 2011, cuando el régimen cubano valoró quitar la libreta de abastecimiento, 'todos empezamos a defender la libreta', y que al final dijeron 'no nos pueden quitar la libreta'. Y sí, ella se incluye en eso… ¿Tendrá libreta?", criticó Norges Rodríguez, CEO del portal Yucabyte.

La hija de Raúl Castro se refirió a las recientes protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, y alegó que gran parte de los manifestantes fueron alentados por publicaciones en las redes sociales, donde se tergiversa y se engaña sobre la realidad cubana.

"Desde que empezó el tema del Internet, las redes sociales, veíamos que iba a ser un reto, pero un reto en el que había mucha gente que nos estaba de acuerdo que se introdujeran en Cuba, pero muchos sí estábamos de acuerdo en que nos apropiemos de las nuevas tecnologías, que nos apropiemos de los recursos de nuestros enemigos para poderlo usar en la defensa de nuestro proyecto revolucionario", subrayó.

En su intervención, Mariela también justificó la represión de la policía a los participantes en las protestas pacíficas que se dieron en varias ciudades del país.

Aunque admitió que hubo represión por parte de los oficiales del régimen, alegó que ello fue la respuesta a actos de vandalismo y agresiones que sufrieron los propios agentes.

"Hubo momentos de una violencia policial -la cubana-, que no es comparable con ninguna otra porque te da hasta pena, te dan ganas de ayudar al policía. Pero es que fueron actos vandálicos muy violentos y tenían instrucciones de agredir a la policía", señaló.