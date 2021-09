Osmani García hace llorar de la risa a sus seguidores con un baño con tiburones: "La adrenalina a full"

Osmani García Foto © Instagram del artista

El cantante cubano Osmani García hizo llorar de la risa a su pareja Laura y a sus miles de seguidores con un divertido video en el que aparece bañándose en una jaula con tiburones en mar abierto.

El artista y su novia pasearon en la embarcación y llegaron a una zona llena de tiburones. Si ya fue impresionante verlos de cerca, al Chiquitico de Cuba casi se le sale el corazón del pecho cuando llegó la hora de meterse en la jaula con los tiburones nadando alrededor de él.

En medio de "el palante y pa' atrás", los gritos nerviosos de Osmani y las carcajadas de Laura, el intérprete de El Taxi confesó su preocupación: "Es que tengo miedo que se me salga la puntica del pie por la jaula".

"Adiós a mis fanáticos, a los fanáticos de El Chiquitico de Cuba", dijo mientras metía los pies en la jaula.

Otro de los momentos hilarantes de la aventura de Osmani, fue cuando se agarró de una estructura metálica que no era muy segura mientras intentaba meterse en la jaula, y el instructor, que no hablaba español, intentó decirle que no era seguro aguantarse de ahí porque se podía hacer daño y le dijo es español: "Peligroso", a lo que Osmani reaccionó alterado, "Peligroso, ¿cómo que peligroso, viejo?"

"Ay, qué manera de reírme", "Tú eres un show, tú te imaginas metes la puntica del pie y te la lleven de a cuajo jajajaja", "Qué manera de reírme, así que uno le dijo que estaba en su cuadra, morí", "Ay me meo con él, qué locura, yo ni muerta", comentaron algunos de sus seguidores.

En sus ocho meses de relación, Osmani y Laura no han parado de tener aventuras. Desde las pirámides de Egipto hasta un salto en paracaídas para celebrar el 40 cumpleaños del cantante, hasta probar leche de camella en Dubai.

