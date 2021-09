La “Fárandula” cubana llega por primera vez a Miami para todos los latinos

Parte del elenco de Farándula en Miami Foto © Ernesto López / Cortesía para CiberCuba

“Farándula”, la obra más exitosa de los últimos 30 años del teatro en Cuba, llega por primera vez a Miami para deleitar a todos los latinos los jueves a partir del próximo 7 de octubre en el Teatro Trail.

Aunque no varía su trama porque sigue siendo una comedia de enredos “al más puro estilo de ‘Sueño de una noche de verano’”, su creador Jazz Vilá afirma que la estructura de la obra se enriqueció para bien con el fin de acoplarse al público de la Ciudad del Sol, que no es solamente cubano.

La puesta miamense de “Farándula”, que tendrá el apellido de Operación Interpol, se centra en la investigación de cuatro desconocidos, implicados en un caso de delincuencia internacional, desatado por una simple pista en la nalga de una obra de arte.

En palabras del joven dramaturgo, “en cada latido de la obra se tejen las ambiciones más básicas y vitales del ser humano: el deseo de libertad a la par de estar enganchado a algo, la adictiva lucha de contrarios, las inseguridades contenidas, los desbordes de lujuria, la risa, la sorpresa, el grito, el sexo, ellas y ellos, nosotros”.

Como está totalmente reescrita para una audiencia más diversa, los personajes se han desprendido de su arraigo isleño y han universalizado sus caracteres. “Ya no veremos a Sara La Cubana, por ejemplo, sino a La Queen de Kendall. Ni a una doctora Helena cuya mayor preocupación son sus férreos principios, sino una problemática que tiene con el alcohol. Ni al artista Lorenzo debatiéndose por amor, sino entre su fe y sus deseos carnales”, explica Vilá en exclusiva.

Igualmente se reflejará el problema de la emigración, “pero a partir de sueños personales como el de El Yoyo, que quiere ser un deportista de élite. Hay un acercamiento a la cotidianidad mundial actual. Ahora Sara quiere ser una influencer para dejar su trabajo y vivir de eso. Esas son añoranzas globales”, asegura el fundador de la compañía Jazz Vilá Projects (JVP).

El también actor recuerda que cuando presentaron anteriormente “Farándula” en Estados Unidos: Texas (2018) y Tampa (2019), lo hicieron con la versión que se desarrollaba en La Habana. “Solo había que hacer pequeños cambios de palabras como decir carro en vez de ‘almendrón’. Pero la transformación ahora es grande porque los personajes son muy latinos, no cubanos”, insiste.

La principal virtud de “Farándula”, de acuerdo con Vilá, es que “está hecha desde el corazón, inspirada en una experiencia personal y cuando un artista parte de una realidad que ha vivido en carne propia evidentemente conecta con el público”.

Para Vilá, el teatro siempre debe estar lleno, pero no por una cuestión de ego, sino porque a pesar de toda la tecnología que existe el ser humano tiene que enfrentarse directamente a sus verdades y sus emociones: la posibilidad de reír, de llorar, de tener nostalgias. “Eso hace de ‘Farándula’ una obra incombustible, que todo el tiempo se reinventa porque es una historia de todos: todos hemos tenido algún gran enredo en la vida”, afirma el laureado integrante de filmes como “Juan de los muertos” y “El Acompañante”, y de la popular serie española “Paquita Salas”.

Al principio Vilá no iba a dirigir la obra, solo a encargarse de la adaptación, pero se vio involucrado en la manera de llevar el espectáculo: “‘Farándula’ está arraigada en mí y los propios actores demandaron mi presencia. Ha sido difícil tanto para los nuevos, que no conocían sus personajes, como para los que, como Camila Arteche y Diago Fernández, han tenido que reinventarlos”.

Por otro lado, Vilá ha tenido a dos actores fundadores de JVP como apoyo: Yaniel Castillo y Camila Arteche se encargan de la asistencia de dirección y la producción, respectivamente. “Eso habla de la madurez de la compañía. Muestra cómo los actores han tenido en ella una escuela y han desarrollado sus talentos más allá del escenario”.

No obstante, Vilá deja claro que por ahora seguirá sin dirigir activamente. Carlos Solar, que es otro actor de JVP, se hará cargo de los nuevos remontajes en Cuba. “Ha sido un año de mucha reestructuración para la compañía porque yo, que estaba a la cabeza, he tenido muchas reestructuraciones emocionales en mi vida.

“Siempre va a estar mi luz, mi guía, mi corazón. Más allá de que lleve mi nombre, lo más importante es que JVP lleve mi espíritu. Y que sus integrantes sigan defendiendo que el teatro sea un lugar de muchísimo entretenimiento y emociones”, concluye quien ha interpretado recientemente la película dominicana “Hotel Coppelia” y la cinta norteamericana “The Mick and the Trick”, junto a Peter Grenne.

Camila Arteche: La Queen de Kendall y la productora de “Farándula”

Convertida en la actriz fetiche de Vilá, Camila Arteche, quien asumió casi un centenar de funciones de “Farándula” en Cuba, no sabe todavía cómo lleva a la vez la actuación y la producción. “Estoy volviéndome loca, literalmente (ríe). Porque estoy resolviendo todo lo de la obra, activando la publicidad, todo lo que falta de la escenografía, todo, todo, todo. Y también estudiando para el personaje porque aunque yo he hecho de Sara muchas veces, ahora el contexto es totalmente distinto”.

Según la popular artista, que actualmente reside en Miami, el trabajo que está haciendo con Sara es probablemente el más difícil que le ha tocado. “La tarea ha sido doble: deconstruir el personaje que tenía para construir uno nuevo encima del mismo. Es como si Sara hubiera emigrado de Cuba a Estados Unidos y cuando eso pasa la gente cambia, se transforma. He tenido que empezar de cero para transportarla a aquí. “Ha sido arduo. Como el texto es diferente, a veces suelto frases, formas de ver las cosas o gestos del personaje anterior”.

Con un elenco casi enteramente nuevo, “Farándula” le ha permitido a la joven volver a la que es su casa. “Estoy desde que JVP hizo la primera obra. He viajado a muchos países con obras de la compañía, pero estar de nuevo en Estados Unidos y más en Miami (que nos lo habían pedido tanto), es un regalazo. Me siento muy a gusto. Tan a gusto que yo misma me brindé para hacer la producción. Nos la estamos pasando genial y tenemos muchos nervios por ver cómo reacciona la ciudad de Miami”.

Asimismo, la conocida influencer resalta que el teatro es como La Cenicienta de las artes, pero es uno de los medios que más satisfacción ofrece a los actores. “El público de Miami tiene otra manera de ver la vida, otros intereses, pero el calor es igual que el de Cuba. Ahora, me gustaría que aquí se hiciera mucho más teatro y que hubiera mayor asistencia”.

Con respecto al trabajo junto a su actual pareja, Néstor Jiménez Jr, que también actuará en “Farándula”, la actriz asevera que todo marcha muy bien. “Estamos acostumbrados a trabajar juntos y, aunque él es mayor que yo, coincidimos en la escuela. De hecho, coincidimos en el primer trabajo súper serio que hicimos ambos en televisión en un teleplay que se llama ‘Sobran los motivos’.

“Ahora estamos estudiando en casa, repasando los textos. Él me da notas, yo le doy notas. Yo lo llevo recio como productora (ríe). Además, tenemos una escena juntos que es un vacilón. La gente lo va a disfrutar muchísimo”, dice.

