Presidente de Uruguay condena los gobiernos de Cuba y Venezuela en presencia de Díaz-Canel y Maduro en México

Luis Lacalle Pou, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. Foto © Twitter de Mario J. Pentón / Estudios Revolución

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, condenó este sábado a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en el Palacio Nacional de México.

“El estado más puro de una persona es la libertad, y por eso participar en este foro no significa ser complaciente”, dijo en el intercambio ante los gobernantes Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

“(…) Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, expuso.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel viajó a México el jueves con motivo del 211 aniversario de la independencia de ese país y para asistir a la cumbre regional de la CELAC. La noticia de su visita provocó diversas reacciones de rechazo.

En una manifestación, la activista Anamely Ramos afirmó desde el Zócalo de la Ciudad de México que en Cuba se vive una brutal represión contra la población en general, la cual se constató en las protestas antigubernamentales del 11J, durante las cuales cientos de cubanos fueron apresados, incluidos 15 menores de edad.

Díaz-Canel llegó a México en condición de “invitado especial” y su presencia fue defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas como las del exmandatario Felipe Calderón, quien calificó de “inaceptable” la visita del también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El viernes, decenas de manifestantes cubanos y de otros países en las inmediaciones de la sede diplomática de La Habana en México, recibieron a Díaz-Canel con gritos de “asesino” y “dictador”. "Díaz-Canel eres una mierda, un asesino, México te repudia, Díaz-Canel", exclamó un joven mexicano.