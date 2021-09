Rapero cubano Maykel Osorbo lleva cuatro meses preso: El tiempo también expresa el simbolismo de un escenario de terror

Maykel Osorbo en el videoclip de Patria y Vida Foto © Captura de Youtube

El Movimiento San Isidro (MSI) recordó este domingo que el rapero Maykel “Osorbo” Castillo lleva cuatro meses en prisión, después de que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, citara en la Cumbre de la CELAC un fragmento de la canción Patria y Vida en la que el artista participa.

“Ayer en la Cumbre de la CELAC todos vimos con satisfacción cómo el presidente de Uruguay denunciaba la violación de derechos humanos en Cuba y terminaba su intervención citando la canción Patria y Vida”, dijo el MSI en redes sociales.

“Nos dio un vuelco al corazón confirmar hasta dónde ha llegado un tema que el pueblo y el mundo reconoce como un himno, pero también por saber que Maykel Osorbo, unos de sus autores, continúa preso en una cárcel de máxima seguridad”, señaló.

El MSI apuntó que, mientras Lacalle recitaba un pasaje de la canción el sábado durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el Palacio Nacional de México, Osorbo cumplía cuatro meses tras las rejas.

“El tiempo también expresa el simbolismo doloroso de un escenario de terror que ellos se empeñan en agravar y que convierte a #Cuba en una especie de universo paralelo, donde ni las leyes, ni el sentido de justicia existen”, indicó el MSI.

Asimismo, denunció que “el régimen cubano no tiene derecho a controlar la expresión artística, a mantener personas inocentes encarceladas, a tenerlas sin juicio después de terminada hace mucho la fase investigativa”.

“Sabemos que lo hacen así por la presión, pero también porque están esperando cambiarlos por prebendas o para chantajear a otros”, agregó.

“No tienen el más mínimo sentido de la justicia y de la verdad. Son una vergüenza para el mundo ahora mismo. Nosotros no vamos a desistir y no vamos a callar”, concluyó el MSI, pidiendo no solo la libertad del rapero, sino de todos los presos políticos del país.

A principios de septiembre, el MSI denunció que la Televisión cubana estaba intentando desacreditar al rapero para disminuir "el apoyo popular que tiene, incluso estando preso".

Osorbo fue detenido por la policía política en mayo y desde entonces se halla en prisión acusado de atentado, desacato y resistencia. El artista cumplió 38 años en agosto, en la cárcel "5 y medio", de Pinar del Río.