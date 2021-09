Cantante cubano Lester Hojas cuenta la historia de su enfermedad con una canción

El cantante cubano Lester Hojas acaba de estrenar una canción en la que cuenta la historia de su enfermedad el pasado año, que lo mantuvo 30 días en coma y en un difícil proceso de recuperación.

“Para esos que tanto preguntan ¿qué pasó?, ¿cómo fue? Aquí está la historia. La gloria es de Dios”, dijo este lunes en su perfil de Facebook para presentar este nuevo tema para contar lo que le sucedió el pasado año que lo llevó al hospital, donde casi pierde la vida por una infección.

Según la letra, esta canción es también una promesa que hiciera por su recuperación y fue dedicada a la “Gloria del Señor”.

“Esta es para los que decían ser amigos/esta es para los que decían ser hermanos/esta es para los que en las buenas se arrimaron/pero caí en desgracia/y todos se alejaron”, dice el pegajoso estribillo de la canción, que lleva el título de “La historia”.

Tras su salida del coma, Lester creó una campaña en la plataforma digital GoFundMe para recaudar fondos entre sus seguidores para poder afrontar los gastos de su recuperación médica.

“Hola, amigos, les agradecería si pueden apoyarme con esta donación. Ya estoy en la fase final de la recuperación y mis gastos son ahora fuertes. No estoy trabajando y todo parece indicar que no podré por el momento. Mil bendiciones”, expresó el joven músico residente en Estados Unidos.

“Esto está cómico. Hace un año y dos meses que no cantaba. Yo no sé pero yo me la pase genial. Andy William, de pi… mi hermano. Te quiero. Tenme paciencia, que poco a poco me recupero”, escribió recién en su perfil de Facebook, donde compartió imágenes de su actuación en su primer concierto luego de la enfermedad.

Lester Hojas forma parte de la plantilla de la famosa banda DLG, donde es una de sus voces principales.

Es conocido también porque le puso música al poema Esperanza, del humorista cubano Alexis Valdés, y el video se hizo viral en redes sociales.

El músico igual ha hecho versiones muy particulares de “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como de la famosa canción “Hello” de Adele.