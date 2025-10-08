Gloria Estefan alza su voz en defensa de los inmigrantes: “Existen humanos buenos y humanos malos”

Vídeos relacionados:

Desde Madrid, la cantante Gloria Estefan criticó los discursos de odio contra los migrantes y reivindicó el orgullo de hablar español y defender las raíces culturales.

En medio de un contexto político marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, la artista cubanoamericana volvió a alzar su voz en defensa de los inmigrantes.

En una entrevista reciente con EFE, desde la capital española, donde protagonizó el concierto principal de las fiestas de la Hispanidad, la artista cubanoamericana recordó su propia historia de exilio y cuestionó el uso del miedo como arma política.

“Cada vez que vienen unas elecciones, buscan a quién culpar, y casi siempre es el último inmigrante que llegó. Es fácil levantar odio, más aún con las redes sociales”, afirmó Estefan, quien lleva más de 60 años viviendo en EE. UU. tras salir de Cuba junto a su familia.

La cantante, que acaba de publicar su primer álbum íntegramente en español en 18 años, titulado Raíces, lamentó que se siga vinculando la migración con el crimen, cuando las estadísticas demuestran lo contrario.

“Solo queremos respeto, amor, poder mantener a nuestras familias. Todos somos humanos, no importa de dónde venimos, y eso siempre será mi forma de pensar”, subrayó.

La artista también aprovechó su presencia en España para reivindicar el valor del idioma español, en un gesto que interpreta como una respuesta simbólica a las políticas del presidente Trump, que han intentado limitar su uso en instituciones y espacios públicos en EE. UU.

“Para Emilio y para mí es imprescindible celebrar nuestro idioma. Es importante que levantemos la voz y que no nos dé miedo”, agregó la Reina del Pop Latino que en otras ocasiones ha salido en defensa de los emigrantes en Estados Unidos.

Estefan aseguró que existe evidencia científica de que hablar varios idiomas favorece el desarrollo cognitivo en los niños, y subrayó que en muchos países el multilingüismo es parte de la normalidad.

“Cantar en ambos idiomas fue importante para mi carrera. Siempre hubo quien decía que no funcionaría, pero Emilio y yo nunca nos detuvimos ante un ‘no’”, dijo la artista que el próximo lunes será inmortalizada al colocar su nombrar a una calle de Miami Beach.

Durante su paso por Madrid, la artista también respondió a la polémica sobre el pago de su presentación en las fiestas de la Hispanidad.

Reconoció que cobró mucho menos de lo habitual porque no está en gira y asumió directamente los costos de montaje, equipo y músicos.

“Me encantó el lema de ‘En Madrid caben todos los acentos’, y quise aprovechar la ocasión para reencontrarme con el público español”, dijo a EFE.

Sobre su legado, Estefan fue clara: quiere que se recuerde el orgullo por las raíces y la cultura de origen: “La música fue mi catarsis de niña, me ayudó a superar momentos muy duros y siempre seguirá siéndolo. Ojalá nuestro legado sea ese: sentirnos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos”.

