Totalmente enamorado: La novia de Nicky Jam muestra cómo le consiente el reguetonero

Tras semanas de rumores, finalmente Nicky Jam confirmó que está en una relación con la modelo Aleska Génesis. Juntos posaron en las redes en su primera foto de lo más acaramelados en la terraza de un apartamento. Pero esta solo fue la primera muestra de complicidad entre ellos, porque la maniquí venezolana no tardó en mostrar lo bien que están juntos...

A través de las historias de Instagram, Aleska publicó una serie de vídeos en las que aparece su chico demostrando sus dotes culinarias preparándole el desayuno de lujo "directamente desde Francia".

"La especialidad de la casa, tostadas francesas, directamente desde Francia", dice el intérprete, con su gran sentido del humor siempre presente. "Qué delicia", le responde ella, que sobre los mismos vídeos escribió "Así o más consentida", dejando claro que Nicky Jam la trata como una princesa.

Aunque estas son las primeras muestras públicas de cariño entre ellos, es evidente que su relación va viento en popa y por ello las están compartiendo con sus seguidores, que están encantados de ser testigos de cómo vive la pareja sus primeros meses de amor.

Aleska Génesis es la primera pareja que se conoce de Nicky Jam después de que a principios de este año anunciase su ruptura de la modelo estadounidense Cydney Moreau, con quien se comprometió en febrero de 2020.

Aunque todavía ninguno de los dos ha revelado cómo se conocieron y surgió el amor entre ellos, la verdad es que en muchos de los posts de la ex de Nicky Jam encontramos comentarios de su actual pareja, Aleska, por lo que parece que ambas eran amigas.

Sobre su ruptura con la estadounidense, el cantante reveló que la situación de la pandemia y la cuarentena afectó a su relación. "Simplemente no funcionó", aseguró a principios de este año sin querer dar más detalles sobre los motivos que les llevaron a separarse. "No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja, pero quedamos en buena tónica. Quedamos con respeto", añadió El Cangri.

