Apoyando al nuevo talento cubano: Jacob Forever adelanta cómo suena su próximo tema con Mawell

Jacob Forever es uno de los artistas cubanos más reconocidos en el mundo de la música latina. Temas como "Hasta que se sequé el Malecón" o "Suéltame la mía" le han convertido en una de las voces cubanas con más presencia en el panorama internacional. Sin embargo, esto no evita que el cubano siga teniendo el corazón en su Cuba natal y quiera impulsar el talento de la Isla. Es por eso que lanzará una colaboración con el cubano Mawell.

Así lo reveló el propio artista en un vídeo que compartió en Instagram contando cómo surgió esta colaboración y ofreciendo un breve adelanto de cómo suena el remix de "Hobby" que están por lanzar juntos.

"Esto no me había pasado en mis 21 años de carrera artística. Llevo dos días que cada vez que entro en Instagram, me mandan la misma canción", cuenta en el vídeo, haciendo referencia al tema "Hobby" del cubano Mawell. "Yo no sabía que hacer, la canción me gustó, me encantó, hasta que el chamaquito me escribió y me dijo 'hay varios artistas que se quieren hacer la canción, pero yo quiero que te montes tú'", reveló. Y ante la propuesta que le hizo el joven cubano, El Inmortal no lo dudó y grabó un pedazo de la canción para formar parte de él.

"Me parece una super canción. Grabé un pedacito y aquí les dejó algo", añadió antes de darle al play y adelantar cómo suena la canción de los dos cubanos.

Las reacciones de sus seguidores lo dicen todo: ¡va a ser todo un éxito! Los usuarios le enviaron toda clase de mensajes aplaudiendo la combinación y destacando la humildad del intérprete de "Dile", que está apostando por el talento cubano.

Quizás el nombre de Mawell aún no sea muy popular, pero sin duda, su canción "Hobby" ha llegado a miles de personas que adoran el ritmo del tema y la voz del artista.

En su cuenta de Instagram, Mawell cuenta con más de 10 mil seguidores que le apoyan en su carrera musical y que están pendientes de cada paso que da en su trayectoria en la industria.

Ahora, la nueva versión de "Hobby" contará con la voz de Jacob Forever, lo que puede significar un gran salto en su carrera artística.

¿Tienes ganas de escuchar el tema con la voz de Jacob Forever?

