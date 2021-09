Cortan la luz a Kelvis Ochoa por cuarta vez en el año: "A alguien le estoy molestando"

Kelvis Ochoa Foto © Facebook del artista

El cantautor cubano Kelvis Ochoa denunció por cuarta vez en lo que va de año que la Empresa Eléctrica le cortó el suministro de luz en su casa, y aprovechó para recalcar que los altos costos que ahora tiene ese servicio en Cuba son impagables para la mayoría, entre ellos los artistas que no han podido trabajar por las restricciones.

Ochoa contó en sus redes sociales que esperaron a que él saliera de su casa para cortarle la corriente directamente en el poste de enfrente.

"Este mes además el cobrador de la luz no me llevó el recibo como cada mes, ayer casualmente a las 7:00 de la mañana me envía un sms diciéndome que le hiciera una foto del contador y se la mandara, que fuera a pagar la luz o que le dijera cuando podía pasar a cobrar, finalmente ni una ni otra, decidieron cortarme la corriente", explicó en un post de Facebook.

El último recibo de la luz le llegó al artista, que vive solo, por 8680 pesos. La semana pasada lo visitaron dos cobradores para "negociar esta estafa que están cometiendo conmigo, dos que me propusieron cobrarme 6000, para ellos por supuesto".

"Esto apesta, a alguien le estoy molestando", afirmó Kelvis, que dijo que ya en una ocasión, la trabajadora de la empresa que lo atendió llamó a un supervisor para aclarar por qué no le habían restablecido el servicio si ya lo había pagado, y se escuchó cómo la persona respondía: "Ya sabemos que pagó la corriente, pero por órdenes de alguien que no te puedo decir no se le puede conectar hasta pasadas 48 horas".

"Al (o) a los que estén detrás de esto les digo que no soy bruja para que me estén cazando y la única escoba que tengo en casa no creo que tenga el poder de volar así como ha volado tanto", subrayó.

Hace unos meses, Kelvis explicó que todo este infierno con la corriente comenzó en diciembre, cuando se anunciaron las nuevas tarifas. Un cobrador pasó por su casa para hacer el cálculo de su consumo, pero él no estaba, entonces el cobrador estipuló una tasa que asumió al ver que era una casa grande, "sin saber cómo estaba por dentro, su experiencia les hizo tomar esa decisión, ahí empezó todo, cuando me viene el primer recibo me viene de 3000 y pico y doy mi bateo y me responden que eso es por lo que se me asignó por la propiedad".

El artista explicó que el consumo de su casa es de 4 bombillos, un refrigerador y un aire acondicionado, pero que cada mes el consumo le llega más alto, le han cortado la luz cuatro veces, e incluso luego de pagar lo "castigan" con varios días más sin servicio.