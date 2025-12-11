Kelvis Ochoa conmueve al anunciar su debut como abuelo con una tierna foto en redes

Kelvis Ochoa cargando a su nieta. Foto © Instagram/kelvisochoa

El cantautor cubano Kelvis Ochoa enterneció a miles de seguidores al anunciar que se ha convertido en abuelo, una noticia que desató una ola de cariño dentro y fuera de la isla.

El artista compartió en Instagram una foto cargada de amor, abrazando a su nieta recién nacida, a la que llamó con evidente emoción: “Mi Rió Rosi, Ochoamente bendecido”.

En la imagen, Kelvis aparece sosteniendo a la pequeña, hija de Isla Ochoa, su única hija conocida, con una mezcla de orgullo, suavidad y esa sensibilidad que siempre ha marcado su obra. Bastó la publicación para que colegas, amigos y admiradores inundaran sus redes con mensajes de felicitación y afecto.

El cantautor Raúl Paz reaccionó con cariño: “Abuelo querido. Tú siempre de los primeros en todo. Cualquier día me toca a mí. Felicidades y bendiciones”. Otros artistas como X Alfonso, Melvis Losada, Elbita Pérez Torres y decenas de figuras de la cultura cubana también se sumaron a los buenos deseos.

Los comentarios no solo celebran la llegada de la bebé, sino la imagen íntima de Kelvis, un músico que ha acompañado a generaciones con su voz y sus letras, y que ahora se muestra en una de las facetas más humanas: la de abuelo que descubre un amor nuevo.

“Conociéndote en la inmensidad de tu amor, sé que en estos momentos te desbordas del mismo”, le escribió el trovador Alfremaciques. Otros seguidores destacaron la ternura del momento: “Qué hermosura, muchas felicidades”, “Amor infinito”, “Una bendición para toda la familia”, se lee entre los más de cien mensajes de apoyo.

La llegada de la pequeña Rosi ha despertado además una explosión de nostalgia entre muchos cubanos que han seguido la carrera del músico y sienten la noticia casi como un acontecimiento familiar.

En medio de la dispersión migratoria y la distancia, imágenes así funcionan como un recordatorio de lo que une: la familia, la vida que sigue, la esperanza renovada.

Kelvis, por su parte, luce pleno, sereno, abrazando a su nieta con la calma del que sabe que acaba de comenzar un capítulo nuevo y luminoso. Una escena que, por sí sola, explica por qué tantos cubanos, dentro y fuera del país, encontraron en ese abrazo una pequeña alegría compartida.