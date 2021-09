Díaz-Canel arremete contra EE.UU. ante Asamblea General de la ONU: “Su plan es perverso e incompatible con la democracia y la libertad”

Miguel Díaz-Canel ante la ONU Foto © Captura/Canal Caribe

El gobernante Miguel Díaz-Canel arremetió hoy contra el gobierno de Estados Unidos en su intervención de este jueves ante la Asamblea General de la ONU.

Acusó a la administración de Joe Biden de mantener las “medidas coercitivas” contra su país, puesta en marcha por el expresidente Donald Trump.

En un discurso grabado en Cuba, el mandatario acudió a la tradicional retórica política de la isla para acusar a Estados Unidos de intentar "borrar del mapa a la revolución cubana".

"Su plan es perverso e incompatible con la democracia y la libertad que propugnan, pero nuestros enemigos deben saber claramente que no entregaremos la patria", señaló en su cuarta intervención ante el plenario de la 76 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Igual no perdió la oportunidad para recordar el embargo sobre la isla desde hace más de 60 años, además de acusar a Biden de "recrudecerlo" dentro de una "guerra no convencional".

Díaz-Canel acusó a las autoridades estadounidense de promover "un peligroso cisma internacional" y de hacerlo "con el pernicioso uso y abuso de las medidas de coerción económica", en alusión a las sanciones promovidas o mantenidas por las diferentes administraciones norteamericanas contra la isla.

Washington, dijo, "amenaza, extorsiona y presiona a Estados soberanos para que se pronuncien y actúen contra aquellos que identifica como adversarios", expuso Díaz-Canel, quien incluyó a Cuba dentro de esa lista de "países que no se les someten".

"Durante más de 60 años, el gobierno de Estados Unidos no ha cesado ni un minuto en sus ataques contra Cuba. Pero en este momento crucial y desafiante para todas las naciones su agresividad supera los límites", argumentó también.

"Se lanza contra nuestro país una guerra no convencional", señaló el mandatario cubano, quien igual se refirió a "fondos multimillonarios" que van a parar a "campañas de manipulación y mentiras" con el objetivo de proyectar "una imagen absolutamente falsa de la realidad cubana, sembrar confusión, desestabilizar, desacreditar al país y justificar la doctrina de cambio de régimen".

Díaz-Canel esta vez no hizo alusión a las protestas del 11 de julio, que en su día consideró fueron orquestadas desde Washington, pero subrayó que "Cuba no le teme a la mentira ni se arrodilla ante presiones", lamentando que Estados Unidos no acepte alternativas "al modelo que conciben para su patio trasero".

También aprovechó su intervención para cuestionar el papel de Estados Unidos en otros escenarios globales.

"Naciones Unidas no puede ignorar la lección de Afganistán", donde habría quedado de manifiesto que "no se puede prevenir ni combatir el terrorismo" con bombas y que "la ocupación solo deja destrucción", añadió el mandatario cubano en su arremetida contra el gobierno de Joe Biden.

"Donde Estados Unidos interviene, se incrementa la inestabilidad, las muertes, el sufrimiento y quedan cicatrices perdurables", añadió.

En su discurso igual defendió a sus aliados de los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua, además de advertir que la pandemia ha agudizado la desigualdad mundial y demostrado el fracaso de las "recetas neoliberales".

“Las naciones ricas, las élites y las transnacionales farmacéuticas aumentan beneficios", hay efectos "incalculables" que "no serán efímeros" para el ciudadano de a pie, en particular los más vulnerables”, dijo para destacar a los científicos de su país que han elaborado vacunas para inmunizar a la población de la Isla, donde estimó que el 37,8 por ciento de la población ha completado ya este proceso.

Tras su discurso, este jueves el gobierno de Estados Unidos demandó la liberación inmediata de los manifestantes pacíficos del 11J.

“Mientras @DiazCanelB le decía al mundo lo que pensaba en la #UNGA76, cientos de cubanos están presos por intentar expresarse libremente. Pedimos la liberación inmediata de estos manifestantes pacíficos. Las voces del pueblo cubano no pueden ser silenciadas. #PresosPorQué”, expuso este jueves la Embajada de Estados Unidos en Cuba en su cuenta de Twitter.