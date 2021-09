Mujer con sangramiento estuvo trece horas esperando una ambulancia en Mayabeque

Consuelo Pérez Foto © Facebook Roberto Jesús Guerra

Las historias de ambulancias que tardan en llegar, o que sencillamente nunca llegan, no son nuevas ni pocas en Cuba. La crisis que atraviesa el sistema de salud cubano la han vivido desde hace décadas las familias que residen en la isla. Sin embargo, con la llegada de la pandemia se ha creado una crisis dentro de otra crisis.

Solo en el último año, CiberCuba ha publicado la historia de Eliuvan Aldama Caraballoso, quien falleció en marzo de este año en un policlínico de Ciego de Ávila, luego de permanecer unas dos horas a la espera de una ambulancia que lo trasladara a un hospital; el caso de los niños con sospecha de coronavirus que estuvieron doce horas en un pediátrico aguardando por una ambulancia junto a sus acompañantes; y la historia del abuelo con cáncer de Anay Armenteros, a quien dijeron que su caso no era de urgencia, entre otras.

Este jueves, el periodista independiente Roberto Jesús Guerra, residente en Estados Unidos, compartió otra historia similar en redes sociales. La historia de su madre: Consuelo Pérez García, una mujer de 68 años, diabética, que había empezado con graves sangramientos por la boca y la vagina en horas de la madrugada.

"Se me muere mi madre en Cuba por incapacidad de las autoridades. Desde la mañana están esperando que la recoja una ambulancia para trasladarla a un hospital porque se está desangrando en la casa", denunció en su perfil personal de Facebook.

La publicación iba acompañada de unas fotografías de su madre acostada semidesnuda sobre unas mantas y de unas compresas completamente ensangrentadas. "Pido disculpas por publicar estas imágenes tan fuertes, pero no puedo quedarme callado. Me mata la impotencia. Espero me entiendan", agregó el hijo de la paciente.

En entrevista con CiberCuba, Guerra explicó que el 20 de septiembre a su madre le habían dado el alta en un hospital de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, donde se encontraba ingresada debido a complicaciones en los pulmones (neumonía) y en los riñones, asociadas al coronavirus. Ya ha pasado un mes desde que resultó positiva a la enfermedad, pero su estado de salud no ha mejorado.

"Por mucha presión que mi familia hizo a los médicos para que la dejaran hospitalizada, los médicos decidieron darle el alta alegando que ya estaba bien y que ahí no podía seguir", precisó Guerra.

En estos momentos, Consuelo Pérez se encuentra en un hospital de Güines, también en Mayabeque, y su estado "es muy delicado", según su hijo. La ambulancia la recogió finalmente a las 9:30 p.m., es decir, más de 13 horas después de que sus familiares realizaran la llamada al servicio de urgencia médica.

Guerra señaló que, en otras ocasiones, cuando sus hermanos en Cuba han necesitado trasladar a su madre a un hospital, han recurrido al alquiler de automóviles particulares. Sin embargo, ayer ninguno de los choferes estuvo disponible.

A pesar de que el gobierno cubano asegura que la inmunización avanza en el país y que las vacunas de producción nacional reducen hasta diez veces los riesgos de enfermar gravemente o morir por COVID-19, las estadísticas oficiales aún resultan preocupantes. Este viernes, el Ministerio de Salud Pública reportó 7,695 nuevos contagios y 56 muertes por esta causa en las últimas 24 horas.