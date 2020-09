Cubana denuncia que le negaron una ambulancia a su abuelo con cáncer por no ser “urgente”

Una cubana expuso en redes sociales la amarga experiencia que vivió con su abuelo enfermo de cáncer, a quien le negaron una ambulancia al no ser considerado por el servicio como un caso de “urgencia”.

Según explicó en una publicación de Facebook, que se ha convertido en una plataforma habitual en para denunciar situaciones semejantes, el anciano de 86 años presenta “cáncer de próstata, enfisema pulmonar, fiebre con temblores, no camina y lleva así varios días”.

La nieta, quien dice residir en el municipio Colón de la provincia de Matanzas, refiere que pidió una ambulancia urgente ya que, desde horas tempranas, el anciano comenzó a escupir sangre y expulsarla por la nariz.

Captura de publicación en Facebook.

“Llamé a la ambulancia y me dijeron que si yo pretendía llamar cada 5 minutos, que no era un caso por lo que podían enviar la ambulancia de Urgencias y que las demás estaban fuera de Colón”, lamentó.

Asimismo, señaló la falta de medicamentos a la que debió someterse. “No hay antibióticos, ni placas, ni dipirona para la fiebre. ¿Dónde está la medicina gratuita y los servicios médicos de este país? Todo es mentiras. No hay nada.

“Te tratan como un perro”, dijo. Cuando pudo trasladarlo las experiencias negativas se mantuvieron. “Lo dejaron en el hospital solo sin ingreso porque no hay cama ni lugar”, señaló. “Pido ayuda a todos y compartan para que se haga justicia y no engañen más al pueblo”, concluyó.

La falta de ambulancias es una deficiencia actual del sistema de salud cubano que se ha hecho notar más en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Hace unos días, un padre cubano arremetió contra el régimen de la Isla, tras denunciar que no había una ambulancia para trasladar a su bebé con fiebre hacia el hospital de Matanzas.

El hombre explicó que en el municipio donde vive el pequeño, en Jagüey Grande, no había gasolina para enviarlo en una ambulancia hasta la cabecera provincial. “Pero vete a ver los carros de los dirigentes y de los mandatarios, esos sí están llenos de gasolina, refresco y cerveza que para el pueblo no hay”, dijo.

Este mismo mes, otra cubana lamentó que su abuela de 92 años pasó horas en estado grave en un policlínico de La Habana esperando por una ambulancia para poder ser trasladada al hospital.

“No entiendo por qué no acaba de aparecer la ambulancia, porque por gasolina no es, porque acá los carros estatales están para acá y para allá paseando como si nada y no les falta la gasolina”, expresó.

La falta de medios para trasladar enfermos, ha forzado a los cubanos a improvisar formas de suplir tales carencias. En julio, un señor cayó de un techo de placa en el municipio de Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, y no había ambulancia para llevarlo al hospital. Varios hombres se movilizaron con una camilla para conseguir trasladar al accidentado.