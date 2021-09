Familia del pelotero cubano José Fernández le rinde homenaje en el lugar donde murió

Familia del pelotero cubano José Fernández le rinde homenaje Foto © Facebook / Fernández Maritza Gómez

Familiares del pelotero cubano José Fernández, fallecido en un accidente marítimo en Miami Beach el 25 de septiembre de 2016, le hicieron un homenaje en el lugar donde murió.

Su madre, Maritza Gómez, compartió en su muro de Facebook imágenes y videos del tributo que le rindieron a su hijo sus personas más allegadas, quienes acudieron a la costa vistiendo un pulóver que en el dorso llevaba inscrito el apellido 'Fernández' y el número 16, el que usaba el jugador en el equipo de los Miami Marlins.

"Hoy recuerdo con mucho cariño todos los momentos que logré compartir junto a ti. Esos momentos llenos de risas y felicidad son los que mantienen tu alma viva y junto a la mía. Hoy se cumplen cinco años de tu partida, pero sigues haciéndome compañía siempre, día tras día. Te extraño cada segundo, mi Delfy", escribió la mujer.

Maritza y su familia llevaron globos blancos con las frases 'Miss you forever', 'Love you always', We will never forget you' y 'We will remember you every single day'.

"Siempre en nuestros corazones. Lo que amas no se va nunca, camina a nuestro lado todos los días, siempre cerca", comentó.

Cada año desde la muerte de su hijo, Maritza le rinde homenaje en las cercanías del lugar donde la lancha en la que viajaba chocó contra un rompeolas.

"Te fuiste demasiado pronto, pero tu paso por la vida no fue en vano, dejaste un legado de amor a tu alrededor a quienes tuvimos la dicha de compartir contigo. Mi niño bello, mi todo", expresó.

José Delfín Fernández Gómez murió a los 24 años junto a sus amigos Eddy Rivero, de 25 años, y Emilio Macías, de 27.

Por su destreza natural y los logros en el deporte que acumuló en sus pocos años hubiera podido llegar a ser el mejor lanzador cubano en la historia de Grandes Ligas.

Su trágico deceso llenó de dolor a la afición beisbolera y a toda la ciudad de Miami. Se había ganado el cariño de la afición por sus condiciones, su pasión por competir y su carácter alegre y carismático.