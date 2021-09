Cantante cubano pasa las audiciones a ciegas de La Voz España con canción de Juan Luis Guerra

Pablo Hernández y Alejandro Sanz Foto © YouTube / The Voice of Spain

El cantante cubano Juan Pablo Hernández deleitó a los jueces de La Voz España con una versión a guitarra y voz de Bachata rosa, de Juan Luis Guerra, cargada de sentimiento.

El artista cubano, de 28 años, logró girar primero la silla del popular cantante puertorriqueño Luis Fonsi, y luego la del cantautor español Alejandro Sanz, quien tiene una larga y exitosa carrera en la industria musical y es muy cercano a los cubanos.

La española Malú, una de las juezas veteranas del concurso televisivo, no se dio la vuelta pero recalcó que el joven "tiene una voz preciosa e increíble" y se la vio disfrutando su actuación a ciegas.

El cuarto miembro del jurado, el español Pablo Alborán, admitió que se sentía arrepentido de no haberse dado la vuelta, una confesión que Juan Pablo asumió como un gran cumplido viniendo de un artista tan reconocido por sus composiciones y su hermosa voz.

"Me encantó que has agarrado este himno de Juan Luis Guerra y te adueñaste de él, me gusta que tienes como dos voces en una, esa voz con mucho aire y ternura, pero también fuerza", le dijo Fonsi.

"Tienes una voz con mucha potencia, muy particular, me gusta mucho cómo lo has hecho y no podía dejar pasar la oportunidad e invitarte a formar parte de mi equipo", añadió Sanz.

Finalmente, el cubano se unió al equipo del intérprete de Amiga mía, y dedicó su decisión a "tantos compañeros míos que también lo admiran".

Juan Pablo lleva siete meses viviendo en España y no ha tardado en aprovechar las oportunidades que tiene para demostrar su talento. Ha hecho varias giras por Europa y en Cuba trabajó con reconocidos artistas como Leoni Torres, quien se mostró orgulloso y celebró el éxito de Juan Pablo en La Voz.

"Ver este video me ha dado mucha alegría porque sé el gran talento que tienes. Sé que puedes lograr grandes cosas y no importa si no quedas finalista. Lo importante es que el público te escuche y ese intercambio con las estrellas que están ahí frente a ti. Mucha suerte hermano", escribió Leoni.

Juan Pablo tiene doble motivo para celebrar ya que además de estar dentro de un concurso que le permitirá mucha visibilidad y conexiones, recientemente se convirtió en padre de una pequeñita a la que nombraron Lucía.

