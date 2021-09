Emprendedora cubana denuncia campaña de descrédito por organizar marcha del 20 de noviembre

Una emprendedora cubana de Santa Clara denunció la campaña de descrédito que el gobierno inició contra ella por organizar la marcha pacífica prevista para el próximo 20 de noviembre.

Saily González Velázquez, del sector de la gastronomía, compartió una declaración en su muro de Facebook en la que asegura que nadie le está pagando un centavo por convocar a la gente a participar en la manifestación.

"No me paga nadie, ni a mí ni a nadie que está convocando esta manifestación desde acá, desde dentro de Cuba. A nosotros no nos hace falta que nadie nos pague para darnos cuenta de lo inhumano en lo que se ha convertido el socialismo en Cuba", expresó.

La joven enumeró algunas de las razones que la motivan a participar en la marcha, como la muerte de un familiar por la ineptitud del gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19, además de los apagones, la falta de comida y la escasez de medicamentos.

"Una lástima que tengamos que llegar a una manifestación, una lástima que hayamos tenido que llegar a un 11 de julio, una lástima que tengamos que seguir luchando", dijo.

González Velázquez recordó que 22 cubanos presentaron una solicitud en las sedes del Gobierno provincial de Villa Clara y del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Santa Clara para realizar la marcha contra la violencia, un derecho que está legitimado por la Constitución.

Detalló que la manifestación va a ser comenzar en el parque de la Estación de Trenes con una ofrenda de flores a José Martí, continuará por el lugar de fundación de la ciudad y concluirá en la Loma del Capiro, desde donde se lanzará una flor a la ciudad de Santa Clara.

"Totalmente pacífica. Y se está luchando por la liberación de los presos políticos (...), de los cientos de personas que siguen presas desde el 11 de julio. Se está abogando por la resolución de nuestros problemas de manera democrática y de manera pacífica, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 11 de julio, esa represión que se desató descomunalmente...", recalcó.