J Balvin, primer latino en cerrar el festival Governors Ball: "Orgulloso de donde vengo"

J Balvin Foto © J Balvin/ Instagram

El popular reguetonero J Balvin expresó su respeto a todos los inmigrantes en Estados Unidos, tras ser el primer artista latino en la historia que cierra con su actuación el festival Governors Ball.

"Siempre orgulloso de donde vengo. ¡Latino gang! ¡Gracias!", expresó en su cuenta de Instagram.

El cantante compartió varias fotos de su presentación en el famoso festival que se celebra cada año en Randalls Island, en la ciudad de Nueva York.

Balvin, natural de Colombia, ha logrado hacerse de un nombre en el mercado discográfico, avalado por varios temas que se han colocado en los primeros lugares de las principales listas de éxito, así como por los importantes premios que ha ganado, entre ellos el Grammy Latino en cinco ocasiones.

A pesar de su fama, el también productor discográfico de 36 años no olvida sus orígenes humildes.

En junio pasado se alió con la empresa de transporte de paquetes UPS para estrenar la canción 'Juntos Imparables', dedicada a los emprendedores latinos.

El video clip del tema muestra a J Balvin con barberos, dueños de tiendas, fruteros y floristas, un material dirigido expresamente a darle visibilidad al pequeño comercio después de un año tan difícil como el 2020, marcado por la pandemia del coronavirus y su efecto nefasto en miles de emprendedores.

"Me uní a UPS para hacer 'Juntos Imparables' y lo estamos haciendo para que mi comunidad haga realidad sus sueños", expresó.

El Niño de Medellín ha recorrido un camino difícil para llegar al éxito. En su temprana juventud pintó casas en Miami para vivir, y también ha tenido que enfrentarse a problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad.

En enero de este año regresó a Castilla, el barrio de su ciudad donde nació y creció, para grabar un video clip.

El intérprete de 'Veneno' asegura que pese a sus logros, lo verdaderamente importante para él son las pequeñas cosas que hacen agradable la vida de cualquier persona.

"Nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello que parecía inalcanzable. Ahora nos damos cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabemos valorar. Lujo es estar sano. Lujo es no pisar el hospital y respirar sin mascarilla. Lujo son las carcajadas, lujo son los abrazos y los besos. Lujo es el privilegio de amar y de estar vivos. Todo eso es un lujo y no lo sabíamos", dijo en su cuenta de Instagram.

