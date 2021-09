"Por fin un chiste bueno": Maluma logra la aprobación de J Balvin con su último vídeo

Maluma, J Balvin Foto © Instagram / Maluma, J Balvin

Si hay dos artistas que siempre están bromeando entre ellos en las redes sociales esos son Maluma y J Balvin. Los dos cantantes colombianos no dudan en sacar siempre el lado más divertido en sus redes para entretener a sus seguidores con sus ocurrencias, y la última del Pretty Boy encantó a su compatriota que al parecer llevaba esperando un buen chiste suyo desde hace mucho...

En el vídeo original de Tik Tok, Maluma aparece con una coleta en la cabeza y hace un doblaje de un cómico colombiano burlándose de su ‘belleza’.

"¿Qué culpa tengo yo con esta pinta de seductor? Yo no tengo la culpa de que las mujeres quieran girar alrededor de mi órbita y que no quieran desprenderse de mí un solo instante que desde que me conocen y quieren estar conmigo a toda costa", dice el cómico. Unas palabras que Maluma hizo suyas para divertir a sus fieles incondicionales.

Este vídeo no ha hecho más que sumar reproducciones y 'likes' en Instagram, donde lo compartió el intérprete de "Hawái", y gracias a él ha recibido miles de comentarios. Pero sin duda, el que más llamó la atención fue el que le dejó J Balvin, que sentenció: "Por fin un chiste bueno".

El mensaje del intérprete de "Mi Gente" no pasó desapercibido y el mismo vuelve a poner en evidencia la buena relación que hay entre ellos, que siempre se están dedicando comentarios como este.

Mientras los seguidores de Maluma están disfrutando de esta faceta suya, el colombiano continúa de tour por Estados Unidos. Este mismo fin de semana vivió un momento muy especial con una fan que estaba en primera fila en su concierto de El Paso (Texas).

