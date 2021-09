Silvio Rodríguez en España: "Estamos viviendo momentos especialmente difíciles"

Silvio durante su reciente concierto en MAdrid Foto © Foto: Daniel Mordzinski/Twitter/Díaz-Canel

El cantautor cubano Silvio Rodríguez aseguró este miércoles en declaraciones a la prensa española que "estamos viviendo momentos difíciles, especialmente difíciles. Objetivamente difíciles y también subjetivamente".

En entrevista con el diario El Mundo, Rodríguez afirmó que "estamos cambiando y todas las etapas de cambio son a veces muy dolorosas. Esperemos que ésta nos lleve a un estadio superior".

Horas antes, el cantante había ensalzado en la ciudad española de León "los logros conseguidos por la Revolución cubana, especialmente en el aspecto cultural y artístico", al recibir el premio literario Leteo, que concede el club cultural del mismo nombre.

Preguntado por cómo definiría la situación cultural de su país, el músico cubano aseguró a El Mundo que "hay una contradicción en Cuba interesante, que es que a veces se forma a mucha gente y luego está la realidad a la que se enfrentan. No hay la suficiente base material, infraestructura, para sostener todo ese talento que sale desde hace unos años".

Ante la pregunta del periodista sobre la canción "Patria y vida", que ha alimentado las recientes protestas contra el régimen cubano, y que ayer mismo fuera nominada a dos premios Grammy, el cantante se mostró esquivo.

"La música es un instrumento y puede ser usado por una forma de pensar o de otra. Es tan sencillo como eso. Yo tengo mis opiniones, pero no respecto a la música, sino respecto a las ideas que porta la música", declaró.

"¿Siente que, con la edad, su ideología se afianza o que se resquebraja?", preguntó el reportero. "Lo único que puede resquebrajarse a estas alturas soy yo mismo. Y no me parece que me vaya a partir por ningún lado", dijo Rodríguez.

Durante su reciente intervención en el acto de homenaje celebrado en el auditorio Ciudad de León, el trovador cubano se refirió a "la facilidad" con la que los jóvenes cubanos siguen accediendo a la formación artística "con una formación gratuita que llega a todo aquel que quiera estudiar".

No obstante, admitió que "en ocasiones se llega a la contradicción de que se forma a muchos jóvenes, pero luego no hay base material para sostener todo el talento que surge debido a los problemas económicos que sufre Cuba desde hace décadas".

Al respecto, el músico afirmó que él mismo influyó ante las autoridades cubanas para que se construyeran tres nuevos estudios de grabación.

"Finalmente Silvio cantó en Madrid. Nos llegan testimonios muy conmovedores del concierto; los silviófilos seguro saben de qué hablo. Conocimos que donará lo recaudado a comprar medicamentos para el país. Gracias, otra vez, por tu música y tu necedad", escribió en Twitter el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a propósito de la presentación de Rodríguez en el concierto de cierre de la fiesta del Partido Comunista de España.

El trovador, que se pronunció en ese escenario en contra el bloqueo, decidió donar la recaudación de este concierto –y del que tendrá el próximo 2 de octubre en el Wizink Center– a la compra de insumos médicos que le sirvan a Cuba para el enfrentamiento a la COVID-19.

Activistas cubanos en España han convocado una marcha de protesta en Madrid que terminará frente a la sede del concierto.

El inicio de la marcha #SOSCUBA está prevista para las 7:00PM con arrancada en la zona peatonal de la Plaza de la Independencia (Puerta del Alcalá), en la confluencia de la Calle Serrano con dicha Plaza, y discurrirá por la Calle de Alcalá, Calle de Jorge Juan y Calle de Fernán González, finalizando en la Plaza de Salvador Dalí, donde se encuentra el Wizink Center.

La concentración protesta, entre las 20:00 y las 22:00 horas, se realizará en la zona peatonal de la Plaza de Salvador Dalí (junto a la escultura y Dolmen de Dalí), situándose los asistentes de frente al área de entrada al palacio de conciertos.