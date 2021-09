Ana de Armas se roba las miradas con un sensual look en el estreno de "No time to die"

Ana de Armas en el preestreno de "No time to die" Foto © Instagram / karlawelchstylist

La actriz cubana Ana de Armas acaparó todas los flashes con un espectacular y escotado vestido negro en el preestreno de la última película de la popular saga de James Bond.

Enfundada en un vestido satinado de la marca Louis Vuitton, la cubana eclipsó al resto de invitados que asistieron a la premiere que tuvo lugar este martes en Londres. Y no es para menos.

La joven de 33 años llegó a la alfombra roja del preestreno de "No time to die" ('Sin tiempo para morir') para demostrar porqué es la perfecta chica Bond. El vestido envolvía a la perfección sus curvas y contaba con un impresionante escote en V que casi le llegaba hasta el ombligo. Por no hablar de raja en el muslo derecho que terminaba de darle ese toque sexy al estilismo... ¡Deslumbrante!

Otro de los detalles que hacían único a este vestido eran las tiras, confeccionadas con joyas. Desde luego todo un acierto el look de Ana de Armas que brilló en esta noche inolvidable en la que también estuvieron presentes el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo de Inglaterra, entre otras celebridades.

Para su cabello, la actriz se decantó por una media melena a la altura de los hombros y un flequillo, y para retamar el estilismo unas sandalias de color negro. Un vestuario al que no le hizo falta el toque de color para destacar creado por la estilista Karla Welch, que logró que los especialistas en moda se rindieran ante Ana de Armas a tan solo unos días del estreno oficial del film.

Sin duda, su aparición en el preestreno con este espectacular look solo aumentan las ganas de verla en la película de 007.

Ana de Armas dará vida en la película a Paloma, agente de la CIA que ayuda a Bond. La actriz describió su personaje como "irresponsable" y "burbujeante", y desempeña un papel clave en la misión de Bond. "No time to die" es la vigesimoquinta película de James Bond y contará con Daniel Craig en su quinta y última actuación como James Bond.

