Cardi B se sincera sobre su cuerpo postparto un mes después de haber dado a luz: "Mi piel todavía está flácida"

Cardi B Foto © Instagram / Cardi B

No ha pasado ni un mes desde que Cardi B dio a luz a su segundo hijo y la rapera está arrasando en la Semana de la Moda en París, donde la hemos visto espectacular luciendo diferentes atuendos impresionantes con los que se ha ganado el halago de sus seguidores y los especialistas.

Pero mientras que las personas ven la confianza que irradia y lo impresionante que está luciendo esos estilismos arrebatadores, la realidad es que la intérprete "I Like It" está lidiando con una batalla interna cuando no hay cámaras ni flashes.

La joven todavía se está acostumbrando a los cambios que ha vivido su cuerpo después de haber sido madre por segunda vez y sobre ello se sinceró este jueves en unas historias que colgó en Instagram, donde comentó que aunque todo el mundo la está felicitando por su cuerpo y dedicándole cumplidos, no se siente así.

"La gente me ha estado diciendo cumplidos geniales por mi cuerpo. Creo que es porque ahora mismo tengo unas caderas increíbles por mi hermoso hijo, que estaba sentado muy abajo", confesó.

"Pero todo el mundo dice, '¡Cardi, estás tan arrebatadora! ¿Te hiciste lipo?' Tú no puedes operarte después de dar a luz, especialmente yo que perdí mucha sangre. Algún día os contaré sobre mi parto loco", añadió.

En las mismas historias, la rapera no tuvo ningún problema en señalar todos los cambios que ha experimentado su cuerpo tras haber sido mamá y mostró cómo luce en realidad su panza, que se ve como cabría esperar que luzca el estómago de una mujer casi un mes después de parir.

"Me gusta ser real con vosotros. Mi piel todavía está flácida, tengo grasa en la espalda y mi cara todavía está hinchada", agregó, antes de decir que se está tomando su tiempo sin presiones para recuperar su figura. No hay que olvidar que tiene dos hijos a los que atender...

Sus palabras son una dosis de realidad para todos aquellos que se comparan con lo que ven en las redes sociales. Algo refrescante teniendo en cuenta que en Instagram la mayoría de usuarios muestran una realidad distorsionada o solo una parte de la historia. ¡Gracias Cardi!

Además de ser mamá del bebé que nació el 4 de septiembre, ella y Offset son padres juntos de Kulture, de tres años.

