Cadena hotelera Blue Diamond Resorts reabrirá sus instalaciones en Cuba

Hotel Memories en Varadero Foto © MemoriesResorts.com

La cadena hotelera Blue Diamond Resorts anunció este martes estar lista para la reapertura de sus instalaciones en Cuba durante la temporada invernal, que comenzará el próximo mes de noviembre.

Una nota de prensa de esa compañía canadiense expresa que con el reinicio de las operaciones los turistas podrán disfrutar nuevamente de todas sus instalaciones en la isla.

La información añade que la reapertura se hará manteniendo los protocolos de bioseguridad establecidos en el programa "Vacaciones con Seguridad Garantizada", que incluyen, entre otras medidas, el distanciamiento físico, mayor capacitación del equipo, limpieza en todas las áreas comunes y en las habitaciones, con desinfección completa de cada punto de contacto.

"Estamos ansiosos por darle la bienvenida nuevamente", agrega la nota promocional.

El Ministerio cubano del Turismo anunció en septiembre que Cuba abrirá de manera gradual sus fronteras al turismo a partir del 15 de noviembre.

Otras cadenas hoteleras con presencia en la isla, como la española Meliá, también han anunciado su próxima reapertura.

Creado en 2011, el grupo Blue Diamond Resorts posee una cartera de 45 propiedades que sobrepasan las 15 mil 500 habitaciones en 10 países, con una innovadora gestión hotelera se especializa en ofrecer experiencias de vacaciones de alta calidad en escenarios tropicales frente al mar en todo el Caribe y México.

En Cuba, el consorcio maneja ocho mil 600 habitaciones, repartidas entre 21 instalaciones y tiene presencia en los principales polos turísticos como La Habana, Varadero, Cayo Santa María, Cayo Coco y Holguín.

La lista completa de sus instalaciones es la siguiente: Memories Miramar Habana y Starfish Montehabana, en la capital cubana; Grand Memories Varadero, Sanctuary at Grand Memories Varadero, Royalton Hicacos, Starfish Varadero, Starfish Cuatro Palmas, Starfish Las Palmas, Mystique Casa Perla, Memories Varadero, Memories Jibacoa (todas en el polo turístico matancero); Memories Caribe y Memories Flamenco, en Cayo Coco; Starfish Cayo Guillermo; Royalton Cayo Santa María, Grand Memories Santa María, Sanctuary at Grand Memories Santa María, Memories Paraísoy Starfish Cayo Santa María, en la cayería cubana. Hay también un hotel de la marca Memories en la ciudad de Trinidad.

Blue Diamond comenzó a trabajar en la isla con sus dos resorts de cabecera, Memories y Royalton, y a partir de los buenos resultados económicos decidió incorporar otras marcas: Starfish Resorts y Grand Memories Resorts, lo que le permitió llegar a nuevos segmentos del mercado.

Para esta temporada 2020-2021, el emporio incorporará también su línea Mystique, con la apertura del hotel Boutique Casa Perla by Royalton, en Varadero, una pequeña instalación de solo 10 habitaciones, pero con un alto estándar, dirigida a hombres de negocios.

Blue Diamond aprovechó la etapa de aislamiento que tuvo Cuba por el coronavirus para restaurar sus instalaciones hoteleras en la isla e incorporar nuevos servicios.

En 2020, año desastroso para el turismo a escala mundial, varias instalaciones de esta cadena en Cuba alcanzaron premios internacionales por su desempeño en temporadas del 2019-2020. El Royalton Hicacos, obtuvo la distinción Traveler’s Choice Best of the Best y se incluyó entre los 25 mejores Todo Incluido del Caribe.

Sin embargo, en enero del 2020 una turista canadiense denunció que un empleado del Memories Varadero Beach Resort en el que se alojaba la había agredido sexualmente.