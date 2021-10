Jazz Vilá se une a Boncó Quiñongo como presentador fijo de “El Jelengue”

Jazz Vilá y Boncó Quiñongo en el set de El Jelengue Foto © Cortesía del entrevistado

Las buenas nuevas continúan llegando para el cubano Jazz Vilá: acaba de sumarse al staff de “El Jelengue” por medio de una invitación “maravillosa” de MegaTV.

El joven actor explicó a CiberCuba que ha cerrado un acuerdo exclusivo con ese canal, el cual incluye integrar la familia de “El Jelengue”, “un programa con mucho sabor latino y del que estoy orgullosísimo de formar parte”.

Vilá, que siempre está “buscando y creando nuevas oportunidades”, se convierte así en presentador fijo del show que sale al aire por MegaTV de lunes a jueves a las diez de la noche.

“El Jelengue” que le tocará armar a Vilá será “el de estar vivo a diario junto a ese increíble humorista y ser humano (al que yo admiro desde niño) que es Boncó Quiñongo. Para mí, estar haciendo un programa a su lado es un grandísimo honor y lo asumo con muchísimo respeto”.

El también director de teatro afirmó que estará aprendiendo de Boncó porque “yo llevo muchos años en la actuación, pero él lleva mucho más tiempo en esta ciudad haciendo lo que mejor sabe hacer”.

En su nueva “casa”, donde tiene hasta un camerino propio, a Vilá lo han recibido con mucho cariño. “Tengo que agradecer a MegaTV por la bienvenida y de manera muy especial a Tony Cortés y a Mabel Toledo, mi agente y mi manager, que han creído en mí y han hecho posible todo esto desde Alin Entertainment, que es la agencia con la que estoy trabajando”, detalló.

Si bien no es la primera vez que hace televisión en vivo, para Vilá siempre es un reto. “Ya hice antes el programa ‘Primera Clase’ en Cuba, donde surgió el personaje de Oscar de La Renta que he rescatado en la película Mírame así que acabo de terminar.

“La televisión en vivo me gusta mucho porque sigue la línea del teatro. Es vivir esa experiencia del qué pasará, del qué viene, de lo que tienes que resolver en el momento. Entonces, es una dinámica con la que me siento muy cómodo, aunque hace muchísimo que yo no hago teatro”, aclaró.

Como su carrera ha estado enfocada en trabajar para todos los públicos, no es un problema para Vilá centrarse en el sector latino de Miami como ha hecho ya en España, República Dominicana y el propio Estados Unidos.

En palabras del versátil artista, “estoy acostumbrado a usar un lenguaje que, aunque derrocha cubanía, porque estoy orgullosísimo de ser cubano, puede llevarle un mensaje a todos los latinos”.

“Me adaptaré a descubrir la ciudad, a formar parte de ella porque es algo que el show requiere. Mi trabajo no será

solo estar en el programa, sino conocer los espacios, los lugares, qué es lo que demanda el público que llega, cuáles son las comunidades más fuertes”, apuntó entusiasmado.

Asimismo, Vilá garantiza que, como siempre hace, pondrá muchísimo amor y el ciento por ciento de su talento, su

imaginación y su creatividad en función del programa, “en alimentarlo, en tratar sobre todo que la gente pase un buen rato y que a la vez me nutra a mí.

“Yo me estoy incorporando con extremo respeto a lo que el equipo ha hecho hasta hoy y trayendo sobre todo mucha, mucha alegría, mucha luz y mucha diversión, que es lo que quiero aportar. Así que ya saben: habrá Jazz Vilá y mucho Jelengue para rato”, concluyó.

