Willy Chirino apoya a madre de joven al que le piden ocho años de cárcel por el 11J

El cantante cubano Willy Chirino pidió apoyo para una madre en Camagüey cuyo hijo está preso por participar en las protestas del 11 de julio.

El artista compartió en sus redes sociales el video grabado por Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, a quien la fiscalía le pide ocho años de privación de libertad por los delitos de desorden público y atentado.

"¡Compartan! ¡La triste realidad del pueblo cubano!", afirmó el intérprete en su cuenta de Instagram.

Ángel Jesús Véliz, de 27 años, fue detenido por la policía en su propia casa y se encuentra en la prisión de alta severidad ‘Kilo 8’, en la provincia agramontina.

Tras haber recibido la noticia por parte de la abogada que lleva el caso, su madre decidió denunciar ante el mundo que hará todo lo necesario para evitar que lo enjuicien con tal severidad.

"¿Qué país este que estamos viviendo? Qué condena. Qué desgracia contar con un gobierno tan cruel como el que tenemos. No lo permitiré. No permitiré que mi hijito sea juzgado de esta manera. No lo voy a permitir, tendré que mover cielo y tierra, lo haré; pero no lo voy a permitir. Esto es una injusticia, una crueldad", aseguró Ailex Marcano entre lágrimas.

El joven es el prisionero número 107 en el listado elaborado por la organización jurídica independiente Cubalex, que ha registrado minuciosamente todos los prisioneros asociados a las protestas desatadas en julio en varias ciudades del país.

Willy Chirino, uno de los más influyentes miembros del exilio cubano en el sur de Florida, ha mostrado su solidaridad con sus compatriotas que sufren la represión del régimen castrista.

En septiembre celebró la actitud del reguetonero Yomil Hidalgo por su tema 'De Cuba Soy', por el cual la prensa oficialista de la Isla lo amenazó con posibles represalias.

"Otro artista cubano alimentando la hoguera que se encendió en Cuba el 11 de Julio... Bien hecho Yomil, sobre todo porque lo hiciste estando dentro de la isla cárcel, sabiendo los riesgos que esto implica", dijo Chirino en su perfil de Facebook.

El intérprete de 'Ya viene llegando' exigió en agosto pasado la libertad de la youtuber Ruhama Fernández, arrestada por la policía política cubana por sus denuncias de la realidad cubana y las críticas al gobierno que hace la joven en su canal.

"Ruhama Fernandez, una valiente cubana de Santiago de Cuba qué todos los días se manifiesta a través de su canal de YouTube (...) fue detenida en Palma Soriano y se desconoce su paradero. Yo responsabilizo a la dictadura de su seguridad y exijo que la pongan en libertad inmediatamente", demandó el cantautor.