Madre cubana denuncia que a su hijo le piden ocho años de cárcel por manifestarse el 11 de julio

Al igual que tantos otros familiares de manifestantes presos durante las jornadas de protestas antigubernamentales del 11 de julio, o en días posteriores, Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, detenido en la provincia de Camagüey, denunció en redes sociales lo que considera una injusticia y una crueldad contra su hijo: la fiscalía le pide hasta ocho años de privación de libertad por los delitos de desorden público y atentado.

"¿Qué país este que estamos viviendo? Qué condena. Qué desgracia contar con un gobierno tan cruel como el que tenemos. No lo permitiré. No permitiré que mi hijito sea juzgado de esta manera. No lo voy a permitir, tendré que mover cielo y tierra, lo haré; pero no lo voy a permitir. Esto es una injusticia, una crueldad", afirmó Ailex Marcano entre lágrimas, luego de haber recibido la noticia por parte de la abogada del caso.

Ángel Jesús Véliz, de 27 años de edad, es el prisionero número 107 en el listado elaborado por un grupo de mujeres activistas independientes y expertas de la organización jurídica Cubalex, quienes desde el mismo día 11 de julio se han consagrado a registrar minuciosamente cada denuncia y a contactar con los familiares para registrar los prisioneros asociados a las protestas.

De acuerdo con el documento, Véliz fue arrestado por la policía en su propia casa y en estos momentos se encuentra en la prisión de alta severidad ‘Kilo 8’, en Camagüey.

"Esto no lo voy a permitir. Mi hijo es mi orgullo. Es un joven adecuado, es un joven que merece ser libre, crecer y evolucionar como ser humano. No lo voy a permitir. Que lo sepa el mundo, que voy a hacer lo que tenga que hacer. Y renuncio a este país, a este gobierno injusto. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Dios todopoderoso pondrá su mano y ubicará a cada cruel, a cada injusto, a cada asesino en su lugar", dijo la madre.

Como devota de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, Ailex Marcano le pidió que cuidara de su hijo y "de todos los muchachos que están injustamente en prisión".

"Ante el mundo denuncio al Gobierno cubano por tal injusticia, a la Fiscalía General de la República, a todos, a todos hago mi denuncia", agregó la madre en medio de su desconsuelo, antes de cortar el video.

Hasta ahora, la cifra de personas detenidas tras el 11 de julio ya asciende a 1117. De ellas, 566 se encuentran en prisión, mientras que 480 han sido excarceladas. Según las estadísticas independientes, 41 juicios sumarios han sido realizados ya y solo una persona ha resultado absuelta.

También esta semana los familiares de los hermanos Nadir Martín Perdomo y Jorge Martín Perdomo, de San José de las Lajas, supieron que ambos habían sido condenados a 8 y 10 años de prisión, respectivamente,