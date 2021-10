Interrogan en menos dos semanas a ocho miembros de la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba

Iglesia Emanuel en Santiago de Cuba y policía cubana. Foto © Facebook de Alain Toledano / Escambray

Ocho integrantes de la iglesia Emanuel, en Santiago de Cuba, liderada por el pastor Alain Toledano Valiente, fueron citados e interrogados por la policía política en menos de dos semanas.

Toledano denunció el hostigamiento hacia los miembros de su congregación, agregando que estos han recibido también amenazas por apoyar al pastor, cuyas publicaciones en redes sociales se manifiestan contra el régimen.

“Llevamos varias semanas con un ataque frontal del régimen contra toda nuestra gente y tengo cantantes de grupos de alabanza, tengo líderes, tengo pastores que están siendo diariamente citados e interrogados”, declaró el líder religioso a Martí Noticias.

“El último fue mi yerno, el novio de una de mis hijas, que apenas acaba de salir de un interrogatorio hacía unos minutos; lo citaron ayer y fue el último que, hasta ahora, estuvo en interrogatorio. ¡Ocho personas en menos de dos semanas!”, expuso.

La iglesia Emanuel es objeto desde hace varios años del acoso de las autoridades cubanas. Sin embargo, con las tensiones de los últimos meses en la Isla, debido a la aguda crisis existente y la amenaza de estallidos sociales similares a los del 11J, han provocado un hostigamiento mayor.

Sobre los interrogatorios, el pastor asegura que se centran en el mismo tema: “El apoyo que ellos me brindan a mí, hacia la libertad de Cuba; las amenazas en cuanto a lo que ellos publican en redes sociales. Están tratando de intimidarlos para que no publiquen nada y, para que no se sumen a la marcha del 20 de noviembre (cambiado al 15 de noviembre)”.

“Le dicen: ‘Tu pastor va a juicio pronto’, y que me van a desaparecer”, detalló. Según Toledano, la policía política les exige a sus seguidores que abandonen la congregación y que no se involucren en la marcha del 15N. También comentó que a algunos les han ofrecido trabajar para la Seguridad del Estado, pero, de acuerdo con Toledano, estos lo han rechazado.

A comienzos de semana, el pastor expuso, en una trasmisión en vivo desde Facebook, que dos de sus discípulos habían sido detenidos el pasado 29 de septiembre. “Esto es una persecución diabólica de un sistema satánico que odia la paz. Ese es el comunismo cochino que tenemos en Cuba, la porquería de gobierno que tenemos en la isla de Cuba”, expresó entonces.

Desde 1993, Toledano lidera el Movimiento Sendas de Justicia desde 1993, uno de los tantos grupos religiosos en el país que no cuenta con reconocimiento legal. “No hay quien acuse a la Iglesia acá de haber ofendido, de haber maltratado, de haber saboteado nada”, dijo.

En agosto, Toledano fue arrestado en su casa en Santiago de Cuba después de que reanudara los servicios religiosos, por lo cual se le acusó del delito de “propagación de epidemia”.