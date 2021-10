Kim Kardashian se burla de sus hermanas y habla de su video sexual y su divorcio en sorprendente monólogo en Saturday Night Live

Kim Kardashian Foto © Twitter / SNL

Kim Kardashian superó cualquier expectativa con su monólogo debut como presentadora del popular show Saturday Night Live, en el que se burló de sus mediáticas hermanas, de su controversial video sexual, de su divorcio de Kanye West e incluso de OJ Simpson.

"Lo sé, a mí también me sorprende verme aquí", fue la frase con la que Kim rompió el hielo y dio inicio a lo que muchos han descrito como una de las mejores aperturas de la historia del programa.

"Cuando me invitaron me quedé en plan: '¿Quieren que yo sea la presentadora? ¿Por qué? No he estrenado una película en mucho tiempo. En realidad, solo he estrenado una y nadie me avisó de la premiere. A mi madre se le debió de olvidar", bromeó la socialité sobre el video sexual con su entonces expareja Ray J, que la lanzó a la fama, y que fue filtrado por su madre, Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian-Jenner.

Kim también dejó claro que es más que una cara bonita, y más que "un buen pelo y un gran maquillaje y unas tetas increíbles y un trasero perfecto".

"Básicamente, soy mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas les enseñan a sus cirujanos plásticos", bromeó.

Kim eligió un traje rosa brillante de terciopelo ajustado al cuerpo, el pelo suelto y unos llamativos aretes.

La estrella de la telerrealidad no dejó fuera uno de los temas que más ha acaparado las portadas rosas en el último año: su divorcio del polémico rapero Kanye West.

"He tenido mucha suerte en esta vida y estoy agradecida por todo. Incluso por los altibajos. Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de Estados Unidos. Un genio talentoso y legítimo que me ha dado cuatro hijos increíbles. Así que, si me he divorciado de él, parece que está claro que fue por un único motivo: su personalidad", dijo la más popular de las Kardashian.

