Yotuel sobre su relación con Descemer Bueno: "Es más importante lo que dijo en la canción que las diferencias que pueda tener conmigo"

El cantante cubano Yotuel Romero afirmó que no se arrepiente de haber incluido a su compatriota Descemer Bueno en la canción "Patria y Vida", a pesar de las desavenencias que ambos tuvieron después de su estreno.

En un podcast realizado por el dúo de humoristas Los Pichy Boys, Yotuel dijo que no ha vuelto a conversar con Descemer, y señaló que a veces es complicado hablar de alguien cuando no conoces en realidad lo que le está pasando o lo que está viviendo.

"Yo solamente puedo decir que la parte de Descemer es una de las partes brillantes de la canción, la parte que él escribió... Yo digo: 'Wow'", recalcó.

El ex integrante de Orishas confesó que a mucha gente no le pareció bien la participación del autor de "Bailando" en el proyecto de "Patria y Vida".

"¿Tú sabes qué, brother? No me arrepiento. Es más, si me llegan a decir: 'Vas a poner a Descemer y va a pasar esto', lo hubiera puesto igual. Porque creo que es más importante lo que dijo en la canción que las diferencias que pueda tener conmigo", afirmó.

"Para mí es mucho más importante la libertad de Cuba, y la libertad de los cubanos, y la importancia de la canción, lo que ha significado en tantos cubanos, que me da igual que Descemer mañana no hable más conmigo", aseguró.

Sin mencionarlo de forma expresa, Yotuel hacía referencia a unas declaraciones del autor de "Libertad y Amén", quien en mayo manifestó públicamente su desacuerdo con el reparto de las ganancias de "Patria y Vida", porque según él los reguetoneros Maykel Osorbo y El Funky recibieron menos dinero que sus compañeros.

En respuesta a aquellas críticas, que generaron bastante polémica en su momento, Yotuel dijo que Descemer estaba desactualizado con los porcentajes porque había salido del grupo de WhatsApp en el que se tocaban esas cuestiones y además le había bloqueado el teléfono.

Descemer, por su parte, alegó que le había bloqueado el teléfono a Yotuel porque este permitió que el presentador Alexander Otaola, contra quien tiene una querella legal, hablara de él en su programa.

"Yo te bloqueé el teléfono porque te mandé una serie de mensajes y no me gustaron tus respuestas. Esa no es la manera en la que yo trabajo, pero un proyecto como este no lo puede venir a desbaratar Alexander Otaola", le dijo Descemer a Yotuel.

"Tú estás mezclando todo. ¿Qué tiene que ver "Patria y Vida" con esos temas personales?", le contestó el aludido.

