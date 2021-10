Periodistas y activistas sitiados por la Seguridad del Estado por segundo día consecutivo

Periodistas y activistas de la sociedad civil cubana amanecieron este lunes sitiados por la Seguridad del Estado por segundo día consecutivo.

La jornada de ayer, 10 de octubre (fecha en que dio inicio la Guerra de Independencia cubana), estuvo marcada por un aumento de la represión sobre estos actores del cambio en Cuba, según denunciaron muchos de ellos a través de sus redes sociales.

Acoso, arresto domiciliario, detenciones arbitrarias, interrogatorios, vigilancia y cortes de los servicios de comunicación a activistas y periodistas independientes, forman parte de las prácticas represivas habituales del régimen cubano.

Este lunes, la situación no cambió respecto al día de ayer, según denunciaron nuevamente periodistas y activistas.

“Segundo día consecutivo con el acceso a internet cortado en la Redacción del diario 14ymedio, una represión tecnológica que se extiende a varios de nuestros reporteros, editores y colaboradores en varias provincias”, protestó en Facebook la bloguera Yoani Sánchez.

No obstante, a pesar del intento por silenciarlos, Sánchez puso en valor la solidaridad de muchos que hacen lo posible por ayudarle a sortear la censura:

“Afortunadamente, siempre quedan amigos y gente solidaria para ayudarnos a publicar de manera puntual y constante nuestro contenido informativo. Ninguna tijera va a detener a la prensa independiente cubana, ninguna amenaza va a parar nuestra ‘rotativa digital’”, afirmó.

Por su parte, la periodista independiente y colaboradora de 14ymedio, Luz Escobar, también ofreció testimonio del acoso y arresto domiciliario ilegal que padece. “Hoy, 11 de octubre, por segundo día consecutivo tengo a un agente de la Seguridad del Estado en los bajos de mi edificio que me dice: hoy no puedes salir”, tuiteó la periodista acompañando sus palabras con la etiqueta #InformarNoEsDelito y una foto del crepúsculo habanero desde el Malecón.

Además del arresto domiciliario, ilegal e impuesto a la fuerza, Escobar reveló que sigue sin servicio de datos móviles, lo que impide que pueda realizar su trabajo. “11 de Octubre y aún ETECSA y el Minint no han tenido a bien devolverme el servicio de Datos móviles. Ustedes allá arriba en ese Olimpo de cartón tienen un miedo que dan pena”, expresó en Facebook, etiquetando la marcha cívica por el cambio que se celebrará el #15N en Cuba.

Otro de los periodistas independientes que amanecieron sitiados por segundo día consecutivo, fue Héctor Luis Valdés Cocho. "Cocho, tú no puedes salir", le dijo el agente de la Seguridad del Estado apostado frente a su vivienda.

El grito y la impunidad del represor hicieron reaccionar al periodista, que se acercó a preguntarle por qué no se lo había informado antes, cuando salió expresamente a conocer si continuaba bajo detención domiciliaria. “A la gente como tú se le grita, no se le habla; así aprenderán a respetar a la Patria. Tú no puedes salir, tú pareja sí”, le respondió el agente.

“Pedro Acosta, activista y miembro del #CTDC, acaba de ser detenido hace unos minutos en su domicilio en el Casino Deportivo por agentes de Seguridad. Pedro (Nika, como mucho los conocen) es uno de los firmantes de la solicitud de protesta contra la violencia”, reportó el activista Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR).

Además, informó de la vigilancia policial sobre los activistas Manuel Cuesta Morúa y José Díaz Silva, miembros también del recientemente creado Consejo ppara la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

“También en este momento los miembros del Consejo #ManuelCuestaMorua y #JoseDiazSilva tienen presencia policial alrededor de sus domicilios. Se desconoce dónde está detenido Pedro Acosta ahora. #VamosaHacerlelaVidaunAsco nos recuerda el #DSE”, denunció Madrazo Luna.

En la víspera de su cumpleaños, el activista Manuel Cruz (el payaso Desparpajo que animó la fiesta organizada por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, y que por ello resultó detenido), tampoco pudo ejercer su libertad de movimientos, que ninguna resolución u orden del juez ha restringido.

“¿Podré pintarme el pelo y esperar mi cumpleaños número 20ytanto en casa de mis amigos como había planeado para hoy? No lo sé, amigues. Creo que habrá negociaciones. Al menos le pedí al teniente Alfredo que comunicara a sus superiores que hoy tengo mis planes personales de acicalamiento y relajación. Ninguno de ellos puede decolorarme. ‘Espera, muchacho. Tú verás que podrás pasar la tarde allá, pero espera...’”, describió la escena el activista.

La activista Sara Cuba Delgado, de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), también amaneció con vigilancia policial, según denunció vía Twitter la activista Marthadela Tamayo, miembro del CIR y también del CDTC.

“Desde bien temprano está siendo vigilada la casa de la activista feminista Sara Cuba Delgado, miembro de @ACI_Cuba @FemeninaRed y del @CubaTransicion @ngotranslations @cuestamorua”, publicó Tamayo en sus redes sociales.