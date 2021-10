Ovi responde a Yomil: "Con 100 mil oyentes no representas Cuba"

Yomil y Ovi Foto © Instagram de los artistas

El cruce entre Yomil y Ovi ha recibido nuevo combustible. Luego de que Yomil se lanzara con una tiradera para el "chamaquito que se le subió la fama pa' la cabeza" y "hasta el acento vendió", ahora ha sido Ovi quien ha querido dejar unas cuantas cosas claras.

"Te tenía respeto como hombre y como artista pero no quieras buscar sonido conmigo, hagamos el amor y no la guerra a ver si crecemos como género", le escribió Ovi a Yomil en su propia publicación.

Respuesta de Ovi a Yomil / Captura de pantalla

"Con 100 mil oyentes no representas Cuba en el mundo, me alegro que te escuchen en Cuba, yo te deseo lo mejor hermano pero tú no representas", respondió Ovi a Yomil, que había dicho que "es momento de que el Yomil te pegue en el patio porque la verdad que aquí no se te conoce ni una".

La rencilla no paró ahí, pues Yomil entró nuevamente al traste y acusó a Ovi de haber comenzado el altercado, le repitió que en Cuba nadie lo conoce y sugirió que el artista compraba sus oyentes y seguidores en las plataformas musicales.

Respuesta de Yomil a Ovi / Captura de pantalla

"Ni siquiera mencioné tu nombre, ni siquiera pensé en ti cuando subí la historia, te pusiste una saya que no te queda solo porque quisiste", dijo Ovi, y le recordó que en una entrevista había dicho que lo respetaba como artista.

"El lío es que ni siquiera lo he mencionado, no entiendo nada, como que hay algo raro", escribió Ovi en otro comentario.

Captura de pantalla

Ovi ha tenido un ascenso muy rápido en la música urbana y en muy poco tiempo ya cuenta con colaboraciones con Myke Towers, Ñengo Flow y Arcángel, pero Yomil le aclaró que él es "el cubano más duro de la isla".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.