“El reparto más duro que tiene Cuba” ya está dando de qué hablar. La nueva canción de Dany Ome y Kevincito El 13 reunió a un verdadero escuadrón del reparto cubano en un solo tema que dura casi 9 minutos, algo poco común en el género y que muchos ya ven como una declaración de fuerza y unión.

En la canción participan pesos pesados como El Chacal, Jacob Forever, Yomil, El Chulo, El Dray, Baby Maikol, Hallel Génesis, entre otros, en un proyecto que busca poner al reparto en lo más alto. “Todo el que ame la música cubana que deje un like en esta canción, esto lo hicimos por el género más lindo que tiene un país”, escribió Dany Ome en un comentario fijado en YouTube.

Las reacciones no se han hecho esperar y hay un consenso claro entre los fans: la entrada de El Chacal se robó el show. Comentarios como “la parte del Chacal es otro nivel”, “El Chacal lo partió durísimo” o “todos nos quedamos con ganas de más” se repiten una y otra vez en la plataforma, donde muchos admiten que llegaron solo para escuchar su verso.

También hubo elogios para otros nombres del tema, como Yomil, Adonis MC y Jacob Forever, y mensajes destacando la importancia de esta colaboración. “Dany Ome está logrando lo que nadie ha podido: la unión”, escribió un usuario, mientras otros ya piden que el tema se vuelva tendencia y lo califican como “un palo duro”.

Más allá de quién brilló más, el estreno ha sido recibido como un momento importante para el reparto cubano, con seguidores celebrando ver a tantos artistas juntos en una misma canción. Para muchos, “El reparto más duro que tiene Cuba” no es solo un tema, sino una muestra de que el género sigue vivo, fuerte y unido.