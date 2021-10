Orlando Fundichely triste por regreso de su hija Luciana a Perú: "He escondido un pedacito de mi corazón en tu equipaje"

El actor cubano Orlando Fundichely se mostró nostálgico por el regreso de su hija Luciana a Perú, país donde reside la adolescente, tras pasar con él un mes de visita en Miami.

“Ensayé la mejor de mis sonrisas pero por más traté, no lo logré. Hoy se me va un pedazo de mí. Hoy se termina un mes y algo junto a mi princesa gigante por estos lares, y el avión que la llevará de vuelta a la bella Lima ya está a punto de recogerla”, escribió el actor en la primera parte de un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales este lunes.

“Por más que quisiera que ese avión no se apareciera, ya es un hecho irremediable. Al final solo debo estar agradecido con Dios y la vida por permitirme estos momentos”, añadió el actor, que acompañó su texto de una hermosa foto junto a su hija más pequeña.

“Papi, como siempre, estará contigo dónde quiera que estés. Solo quiero confesarte que he hecho una pequeña trampa, he escondido un pedacito de mi corazón en tu equipaje para que siempre me tengas presente. Solo hago lo que tú hiciste conmigo desde el día en que naciste. Te amo y siempre te amaré”, concluyó el artista cubano su tierno mensaje.

En las últimas semanas, el actor ha compartido con sus seguidores algunos de los paseos que hizo con su hija, uno de ellos a Universal Studios para celebrar los 13 años de Luciana.

"Y de repente creció y aquella bebita llegó a la edad mágica de los 13 y el papá terco se niega a creerlo y aún suspira cuando a pesar de su inmensa estatura sigue viendo en ella a aquella cosita que cabía en la palma de su mano. Felicidades hijita. Que tu adolescencia sea aún más bella que la infancia que ha quedado atrás. Igual con 13, con 18, 21 ó 50 seguirás siendo siempre #labebitadepapa", escribió el actor, que enternece a sus seguidores con esa faceta suya tan paternal.

Orlando Fundichely tiene dos hijas, Luciana y Doris Alexia, ambas de su matrimonio con la actriz y presentadora peruana Karina Rivera, con la que estuvo casado durante 15 años, pero de la que se divorció, según confesó en una entrevista en febrero de 2020.

En enero de este año Fundichely también recurrió a las redes sociales para celebrar con todos sus seguidores la mayoría de edad de su hija Doris Alexia, que también acompañó de un tierno mensaje.

"21. Hoy mi princesa llega a esta cifra y este viejo corazón enamorado solo puede cargar en sus brazos a esa bebé que nunca crecerá porque siempre será "la bebita de papá". Siempre mi mano será la que te brindará la seguridad de nunca andar sola en esta vida, esa misma que te tomaba para entrar a todas las funciones de cine, visitas a parques y a cada lugar despertara la alegría del alma", expresó el artista cubano.

