Actor cubano Orlando Fundichely celebra los 21 años de su hija

El actor cubano Orlando Fundichely ha recurrido a las redes sociales para celebrar con todos sus seguidores una fecha muy especial. Su hija Doris Alexia ha cumplido 21 años y el artista le ha dedicado unas hermosas palabras en su cuenta de Instagram donde plasma algunos de sus sentimientos más profundos hacia la joven.

Junto a un montaje fotográfico compuesto por una foto actual de él y Doris Alexia y otra más antigua de ambos, Orlando Fundichely escribió:

"21. Hoy mi princesa llega a esta cifra y este viejo corazón enamorado solo puede cargar en sus brazos a esa bebé que nunca crecerá porque siempre será "la bebita de papá". Siempre mi mano será la que te brindará la seguridad de nunca andar sola en esta vida, esa misma que te tomaba para entrar a todas las funciones de cine, visitas a parques y a cada lugar despertara la alegría del alma", expresó el artista cubano.

A continuación, añadió: "Siempre verás en tu memoria la cara de papito en cada presentación aplaudiendo orgulloso como nadie. Nunca olvides las noches de canciones, las de lecturas ni las de enfermedad. Sabes que no me perdí ninguna mientras tuve la oportunidad".

"Gracias por cada abrazo y cada beso que me hicieron y me siguen haciendo el hombre más afortunado del mundo. Dile a todos que ya llegaste a la mayoría de edad pero siempre guarda el secreto de esa niña que aún busca a papito en cada momento difícil. Aquí estaré siempre para resolverlo y el día que me que tenga que ir solo tú sabrás dónde encontrarme. Te amo con toda mi vida mi pequeñita. Nada ni nadie pudo ni podrá separar este amor único e incondicional", concluyó el actor.

Además de Doris Alexia, Orlando Fundichely también es padre de otra niña llamada Luciana, ambas frutos de su pasado matrimonio con la actriz y presentadora peruana Karina Rivera.

El actor cubano y Karina Rivera estuvieron casados durante 15 años y formaron una de las parejas más populares de Perú, país en el que formaron su hermosa familia.

Sin embargo, en febrero de 2020 Orlando Fundichely ofreció una entrevista en la que confesó que se habían divorciado de la presentadora y que los dos habían emprendido caminos diferentes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.