Camila Lobón desde Miami: "La democracia en Cuba es una realidad tangible"

Camila Lobón junto a Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook / Camila Lobón

La activista cubana Camila Lobón afirmó este domingo que la democracia en Cuba es una realidad tangible, e informó que se encuentra en Miami "para recuperar un poco de libertad vital".

En un post de Facebook la joven historiadora de Arte dijo que hará una residencia en el sur de Florida y se refirió a los últimos dos años, donde a raíz de su cercanía con el Movimiento San Isidro ha estado vigilada y acosada por la Seguridad del Estado en la isla.

"Vine para recuperar un poco de la libertad vital que sobre mi cuerpo y espíritu, más en los últimos dos años, ha requerido una energía excesiva mantener; y buscando reconectar con mi trabajo en una residencia de arte", señaló.

También envió un mensaje a sus represores, a quienes dijo que la "revocabilidad" del destierro le "parece tan inminente, como la de la dictadura".

"A la Seguridad del Estado, que tuvo la gentileza de decirme que no me estaba exiliando, que su aclaración sobraba, así como su chacalismo cheo al desearme un buen viaje. Aunque aciertan, es solo un viaje", apuntó.

"Nunca he pensado o actuado desde las lógicas despóticas, maniqueas y seudopatrióticas que imponen su demarcación del territorio nacional y así será siempre. En lo personal, además, me repele e insisto en suprimir el sino dramático derrotista que rodea los conceptos de exilio o destierro, quizás porque su revocabilidad me parece tan inminente, como la de la dictadura. No es tiempo de nostalgias, la historia se está reescribiendo a cada instante. La democracia en Cuba es una realidad tangible, y así debemos sentirla y en ello enfocarnos", subrayó Lobón.

Al final de su mensaje pidió la liberación "de los héroes políticos, que existencial y éticamente condenados, solo están sus carceleros de un relato histórico patético", dijo.

Asimismo, les dedicó el poema Introducción al símbolo de la fe, de Reynaldo Arenas, a todos los detenidos, en especial a Luis Manuel Otero, Maykel Castillo Pérez, Félix Navarro y José Daniel Ferrer, a sus amigos, a los acosados por "los patanes militares ahora mismo" en Cuba y a su mamá, Paula Lobón.

Camila Lobón compartía departamento en Centro Habana con la escritora Katherine Bisquet, quien también debió abandonar la isla recientemente por el acoso de sus represores.

Ambas mujeres llevaban más de tres meses sitiadas en su casa, de donde apenas podían salir o recibir visitas. En julio pasado denunciaron que la policía política impidió que recibieran suministros de parte de un amigo, a pesar de que hacía 28 días no las dejaban salir.

“Camila Lobón y yo llevamos hoy 28 días sitiadas por la policía política. En estos momentos acaban de impedir que un amigo que nos traía suministros subiera a mi casa”, refirió Bisquet en Facebook.

Asimismo, insinuaron en una ocasión, cuando el cerco policial se prolongó más de tres meses, que habían "perdido la alegría".