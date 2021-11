Activista Yoani Sánchez denuncia presión de la Seguridad del Estado para que abandone Cuba

La activista Yoani Sánchez Foto © Facebook / Yoani Sánchez

La activista Yoani Sánchez, directora del portal independiente de noticias 14yMedio, denunció presiones de la Seguridad del Estado para que abandone Cuba, al igual que las recibidas en los últimos tiempos por estudiantes, periodistas y activistas de la sociedad civil en general.

“No sé si lo he dicho lo suficiente... pero va otra vez... por si acaso: No voy a irme de Cuba... un día mis cenizas descansarán bajo una mata de guayaba”, declaró este jueves la activista a través de sus redes sociales.

Yoani, una de las voces más conocidas dentro de la disidencia cubana, con años de experiencia en la represión y otras maniobras coercitivas de la Seguridad del Estado, les envió un mensaje a esos oficiales que le recomiendan marchar al exilio.

“Les recomiendo a los 'inquietos muchachos de la Seguridad del Estado' que dejen de presionarme con tomar un avión... o irme al exilio... es una pérdida de tiempo y de recursos para el país”, les avisó la comunicadora en un hilo que ha sido retuiteado cerca de mil veces en menos de 48 horas.

La estrategia de abrir la puerta del exilio a los disidentes y activistas cubanos que incomodan al régimen de La Habana no es nueva. Puesta en práctica desde los orígenes mismos de la ‘violencia revolucionaria’, los órganos represivos del régimen han vuelto a recurrir a ella ante el temor que les infunde un nuevo estallido como el de las históricas protestas del 11J en Cuba.

La convocatoria a realizar una Marcha Cívica por el Cambio, lanzada por la plataforma Archipiélago, ha vuelto a encender las alarmas del régimen cubano, que se ha empleado a fondo en desvirtuar los objetivos de la misma y denigrar y difamar de sus convocantes, especialmente en la figura del joven dramaturgo Yunior García Aguilera.

Decenas de jóvenes estudiantes universitarios y activistas en general han sido citados para “entrevistas” con la Seguridad del Estado con el objetivo de amenazarles y amedrentarles para que no participen en la marcha pacífica. Muchos de ellos han denunciado que el régimen los ha invitado a “irse del país” como solución a sus demandas.

La represión desatada contra el Movimiento San Isidro (MSI) y los artistas y activistas aglutinados en torno al 27N ha terminado con varias de sus figuras destacadas aceptando el exilio antes que afrontar penas de cárcel o la constante violencia que ejerce el régimen totalitario sobre ellos.

Uno de los casos más notorios fue el del artista plástico Hamlet Lavastida, quien fue detenido luego de arribar a Cuba desde una beca de creación que disfrutaba en Alemania, acusado de presuntos delitos contra la seguridad del Estado. Luego de tres meses detenido en Villa Marista, durante los cuales vio el sol 4 veces, según contó, Lavastida fue llevado hasta la escalerilla del avión junto a su pareja, la también activista Katherine Bisquet.

El rapero El Funky, uno de los intérpretes del tema Patria y Vida, nominado a dos premios de los Grammy latinos, también fue escoltado por la Seguridad del Estado hasta la escalerilla del avión que lo llevó hasta Estados Unidos, donde participará en la ceremonia de la entrega de premios. Su salida de Cuba ha sido otro destierro forzoso conseguido por el régimen.

La youtuber Ruhama, la artista Camila Lobón o la propia artivista Tania Bruguera han sido sujetas a soluciones de exilio forzoso e implícito por parte de la Seguridad del Estado, como forma de desarticular el creciente movimiento de protesta y descontento que recorre a la población y el acercamiento cada vez mayor de los cubanos que se interesan por el mensaje y las propuestas de la sociedad civil independiente.

“Todas las flechas de mi carcaj son contra la dictadura. Mi diana no son los que hacen algo por cambiar la situación que vivimos aunque discrepe en métodos y estrategias. Mi diana no la determinan los 'falsos enfrentamientos' que las bajas pasiones personales atizan y los egos amplifican... mi diana es el ‘castrismo’. #SOSCuba #15NCuba”, reivindicó Yoani en su tuit, dejando ver claramente que no piensa caer en ninguna trampa que le tiendan sus represores, ya sea exacerbando sus diferencias de criterios con otros activistas o entreabriendo la puerta del exilio para ella y su familia.