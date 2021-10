Carlos Acosta esperanzado con un diálogo en Cuba que conduzca a un mejor país

Carlos Acosta, bailarín cubano Foto © Twitter / The Stage

El bailarín y coreógrafo Carlos Acosta mostró este martes su esperanza en la existencia de un diálogo en Cuba que conduzca a un mejor país y beneficie a todos los ciudadanos.

"Todos estamos esperando por un diálogo conciliador y el pueblo cubano necesita sanar. Espero que podamos ponernos de acuerdo como país, hacia dónde vamos a ir, lo antes posible, porque hay muchas personas en medio que lo esperan y están sufriendo mucho", dijo Acosta en conferencia de prensa esta mañana.

De visita en Madrid para presentarse en el Teatro Real del 22 al 24 de octubre próximos, el director de la compañía Acosta Danza respondió a las preguntas de un periodista, aunque uno de los organizadores del encuentro intentó mantener distancia entre el asunto político cubano y la presencia del bailarín en España.

La pregunta se dirigió a Acosta luego que se Human Rigths Watch publicara un informe en el que se muestran preocupados por la violación de los derechos humanos en Cuba y la situación de los detenidos tras las protestas del 11J.

Durante la rueda de prensa, el coreógrafo mencionó su autobiografía y cómo demoró 10 años en escribirla y publicar, y otros 10 en que se llevara a la gran pantalla.

"Fue muy duro y traumático, escribí ese libro para sanar, pero me encontré viviendo mi pasado. Aun así, he conocido a Paul Laverty y a Bollaín, que es una maestra en temas de films", señaló.

Durante las presentaciones de Acosta Danza en el Teatro Real de Madrid, el público podrá disfrutar de las obras Satori; Mermaid; Paysage, Soudain, La Nuit; Two y Twelve, de los coreógrafos Raúl Reinoso; Sidi Larbi Cherkaoui; Pontus Lidberg; Russell Maliphant y Jorge Crecis, respectivamente.

Acosta Danza se fundó en La Habana en 2015 con el deseo de mostrar al mundo el nuevo talento artístico de Cuba. Para ello cuenta con un elenco de bailarines considerados entre los mejores del país y unos coreógrafos invitados que se inspiran en el alma de la isla, en sus ritmos y bailes.

Las entradas a las funciones se pueden comprar en internet y los precios oscilan entre 16 y 135 euros por butaca, según la información consultada en la web del teatro.

No es la primera vez que el bailarín cubano, de 48 años de edad, se presenta en España, ya que debutó en ese país en el teatro Albéniz, en el Reina Sofía de valencia y en propio Real.

Tampoco es la primera oportunidad en que aprovecha un espacio público para opinar sobre la situación sociopolítica que vive Cuba, algo que ocurre rara vez en los artistas vinculados al oficialismo y que reciben respaldo financiero por parte de instituciones estatales del régimen para defender sus proyectos.

Tras las protestas del 11J, en más de 60 localidades de Cuba, y que el gobierno reprimió de manera violenta, Acosta expresó que los ciudadanos tienen derecho a expresar sus inconformidades.

"Me opongo absolutamente a todo tipo de violencia y a todo tipo de intolerancias. No es un delito querer ser escuchado, no es delito aspirar y querer un país mejor", comentó.