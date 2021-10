Youtuber cubano Frank Camallerys sufrió ataque en México

Frank Camallerys Foto © YouTube / Camallerys Vlogs

El youtuber cubano Frank Camallerys abandonó México, donde radicaba desde hace un año, luego de sufrir un ataque con arma blanca en la puerta de su casa, en la Colonia del Valle de la capital azteca.

La agresión ocurrió el pasado 1ro de junio cuando él regresaba del gimnasio y había un hombre esperando en la puerta de entrada de su edificio con un paquete. Cuando fue a abrir, el hombre le preguntó si él era Frank Camallerys y le dijo que el paquete era para él.

"Principal error mío, porque mi nombre es Francisco, y si llega algún paquete a mi nombre viene así. Esa persona me dice que tenía que pasar conmigo, yo no entendí. La persona empuja la puerta, entra conmigo a un espacio muy pequeño, me dice que me esté tranquilo, saca una navaja y me apuñala en la pelvis", contó el youtuber.

"Desde ese día mi vida cambió", asegura.

Tres horas más tarde, mientras se encontraba en el hospital, recibió una extraña llamada de alguien que también se refirió a él con el nombre que usa en las redes, y que le preguntaba si estaba bien.

Además del terrible susto y del miedo con el que ha estado viviendo desde entonces, el joven también tuvo una complicación intestinal por la que tuvo que regresar al hospital días después.

La persona que lo atacó "sabía mi nombre y apellido, donde yo vivía e incluso el apartamento donde yo vivía. Por ese motivo, y más estando solo en este país, tomé la decisión de irme".

"Fue un shock muy grande", dijo Frank, que a la fecha ya se encuentra fuera de México. En su video de YouTube, compartió una reconstrucción de los hechos que grabó antes de mudarse.

"Quiero dejar claro que no tengo nada en contra de México, en contra del país", resaltó el joven, que explicó que luego de hablar con psicólogos decidió que lo mejor para su estabilidad emocional era irse de ahí, en lugar de mudarse a otra casa: "Para mí este lugar se había convertido en mi hogar, y me costaba dejarlo ir. Cambiar de casa habría agravado mi inestabilidad emocional".

El youtuber no ofreció más detalles del ataque, pero sí dijo que no le robaron nada y que el hombre luego de apuñalarlo se fue. La noticia ha consternado a sus seguidores, que ya se olían que algo no andaba bien por su baja actividad en las redes en los últimos dos meses.

