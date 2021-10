La mamá de J Balvin regaña a su hijo por la canción de "Perra": "Se equivocó definitivamente"

J Balvin con su madre Alba Mary e imagen del videoclip de "Perra" Foto © Instagram, Youtube / J Balvin

J Balvin recibió miles de críticas por el videoclip de "Perra", su canción junto a Tokischa. Incluso la vicepresidenta de Colombia se pronunció en contra del reguetonero por la letra y el clip musical del tema. Pero seguro que si hay una crítica que le dolió más que ninguna fue la de su madre, Alba Mery, que cuando le preguntaron los periodistas dejó claro lo que piensa al respecto de esta polémica.

"Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir", dijo la madre de J Balvin al programa de televisión "Nos cogió la noche", en el que habló de sus primeras impresiones tras escuchar el trabajo musical de su hijo. "No lo veía a mi José por ninguna parte", añadió, dejando claro que no reconoció a su hijo ni en la canción ni en el videoclip, que ya está eliminado de Youtube.

A pesar del regaño privado y público que recibió el colombiano de parte de su madre, ella reconoció que fue una equivocación de su hijo pero también señaló que no hay que juzgarlo por un error.

"No podemos idealizar a nadie, él tiene sus defectos y sus cualidades. Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó. Mi hijo se equivocó definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos", añadió Alba Mary, en defensa de J Balvin.

El videoclip de "Perra" fue estrenado el pasado 7 de septiembre en Youtube, un audiovisual en el que se muestran imágenes de mujeres gateando y con cadenas al cuello como si fueran perros paseadas por J Balvin, entre otras.

Estas imágenes provocaron una avalancha de críticas a las que se sumó la vicepresidenta de Colombia, que dijo que "la letra de la canción tiene directas, abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar; con expresiones que no vale la pena repetir".

"Cosificar a las mujeres es fracasar como sociedad, por tanto, no podemos permitir que, este tipo de comportamientos, signifiquen un retroceso en todos los avances que hemos logrado recientemente, rumbo a la equidad", comentó en la carta abierta que publicó hablando sobre el tema de J Balvin, que todavía se puede escuchar en las plataformas:

