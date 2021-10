"¡Sabía que ibas a decir eso!": La tierna conversación de Toni Costa y su hija Alaïa que derrite a sus fans

Toni Costa y su hija Alaïa Foto © Instagram / Toni Costa

Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, es una niña muy dulce que siempre está sorprendiendo a sus padres con ocurrencias, y en esta ocasión le tocó al corazón del bailarín español ablandarse por una tierna charla que mantuvo con su pequeña.

La relación entre padre e hija es excelente, como siempre han demostrado Adamari y él, que a pesar de estar separados continúan haciendo planes con Alaïa, de seis años, dejando claro que siempre será su prioridad. Pero la verdad es que el último post que compartió el coreógrafo ha dejado patente ese vínculo que hay entre ellos y que no para de crecer.

Según contó Toni, estaban de camino a la escuela cuando Alaïa le preguntó qué es lo que más le gusta en la vida. "Me quedo parado porque no me esperaba que saliera con esa pregunta. Bueno, le contesto que lo que mas me gusta en mi vida es estar con ella. Y dice: '¡Papiiiiiiii, sabía que ibas a decir eso! De verdad!'". Ante las palabras de su hija, al bailarín, que se le cae la baba con ella, le respondió que la ama. "Y yo papi", volvió a decirle Alaïa, que no solo enterneció a su papá, sino también a sus miles de seguidores.

"Lo que has construido con tu hija es maravilloso", "¡Ustedes tienen un vínculo muy especial!", "Muero de amor con esta niña, estáis haciendo un buen trabajo con ella", "Eres un super papá, ejemplo para muchos de entrega y dedicación para sus hijos", "¡Dios que belleza! Toni, qué lindo, gracias por compartir", "Alaïa es una niña inteligentísima y ella te conoce bien", "Toni ese es el resultado de tu demostración de amor y tiempo de calidad que le brinda, bendiciones para los dos" o "Se ve a leguas que tu hija se ve más feliz cuando está contigo", son algunos de los comentarios que le dejaron al orgulloso papá.

Toni Costa y Adamari López anunciaron a finales de mayo su separación. Una noticia que tomó por sorpresa a todo el público que veía a la pareja como una de las más sólidas del mundo del entretenimiento latino. A pesar de tomar caminos separados, su relación es buena por el bien de su hija en común. Incluso los tres se fueron de vacaciones este verano a Italia, donde les vimos compartiendo juntos y disfrutando del paradisíaco lugar.

Actualmente, ambos están centrados en sus carreras, su bienestar y en pasar tiempo con su hija, que es el centro de sus vidas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.