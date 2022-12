Evelyn Beltrán se somete a otra cirugía estética y agradece a Toni Costa por estar a su lado

Evelyn Beltrán se sometió este lunes a otra cirugía estética y su chico, el bailarín Toni Costa estuvo a su lado en todo momento para apoyarla.

La noticia del procedimiento quirúrgico la dio a conocer la propia modelo a través de un video en sus historias de Instagram.

“El día por fin llegó, me voy a operar. Una vez más me pondré en las manos de mi doctor (…) Me voy a hacer otro levantamiento de senos y me voy a cambiar mis implantes para ponerme unos más naturales, más bonitos. Estoy muy emocionada y muy contenta”, compartió la joven con sus seguidores.

En esa red social Evelyn publicó imágenes de su novio acompañándola en el hospital junto al texto: “Gracias por siempre estar ahí Toni”.

Captura Instagram / Evelyn Beltrán

Además de subir a sus historias los momentos previos a la cirugía, también compartió que todo había salido bien, y agradeció a todos sus followers por la preocupación.

Captura Instagram / Evelyn Beltrán

Las palabras para Toni Costa, sin embargo, no quedaron solo allí, pues la mexicana volvió a derrochar amor hacia este con un lindo mensaje.

“Gracias por siempre estar aquí para mí. Gracias por volver mis sueños y mis locuras tuyas. Gracias por cumplir tu promesa de jamás soltarme. Gracias por ayudarme a ser mejor persona. Gracias por tanto Toni”, se lee en otra de sus publicaciones con las manos de ambos entrelazadas de fondo.

Captura Instagram / Evelyn Beltrán

Pese a las constantes críticas a su relación en redes sociales y medios de prensa, la modelo y el bailarín continúan mostrando a viva voz el amor que se profesan.

El pasado octubre Evelyn estalló en las redes y exigió que dejaran de decir que rompió un hogar, refiriéndose al matrimonio entre Adamari López y Toni Costa.

En septiembre último la pareja celebró su primer aniversario más enamorados que nunca.

