¡Sus caderas no mienten! Shakira celebra bailando en minifalda sus nominaciones a los MTV EMA

Shakira Foto © Instagram / Shakira

¡Shakira está de celebración! La cantante colombiana recibió dos nominaciones a los MTV Europe Music Awards, que se celebrarán el próximo 14 de noviembre, unas candidaturas que festejó bailando en su casa con su equipo.

La artista está nominada a 'Mejor Artista Latino', una categoría en la que competirá contra Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Rauw Alejandro y Rosalía por el premio.

También aspira a llevarse el galardón a 'Mejor Colaboración' por su canción "Girl Like Me" junto a Black Eyed Peas. En esta categoría también están nominados Silk Sonic por "Leave the door open"; Doja Cat y SZA con "Kiss me more"; Lil Nas X y Jack Harlow por el tema "Industry baby"; The Kid Laroi y Justin Bieber con "Stay" y The Weeknd y Ariana Grande por el remix de "Save your tears".

Al enterarse de sus nominaciones, Shakira no pudo contener su alegría y se puso a bailar con su equipo vestida con una minifalda vaquera, unas botas estilo cowboy y una blusa estampada. Una coreografía cargada de una buena vibra contagiosa que ha vuelto locos a sus fans.

Sus fieles incondicionales la felicitaron por este nuevo logro en su carrera, mientras que otros fans se quedaron encantados con el baile que compartió en TikTok y posteriormente en el resto de redes sociales. Solo en Instagram, el clip alcanzó el millón de 'me gusta'. Una cifra que revela lo mucho que adoran los usuarios verla en su faceta más desenfadada y espontánea.

Este miércoles fue un gran día para la intérprete de "Waka Waka" que además de celebrar sus nominaciones para los premios que se celebrarán en Budapest, estaba de enhorabuena por el récord de su pareja Gerard Piqué en Champios League. El futbolista se convirtió en el defensa con más goles de la competición.

"Este hombre está en fuego", celebró Shakira al compartir la noticia con una foto del padre de sus hijos. ¡Enhorabuena a los dos!

