Mejora salud de activista del MSI Iris Ruiz gracias a tratamiento médico en Miami

Iris Ruiz Foto © America TeVe / Youtube

La actriz y activista cubana Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, afirmó que su salud se ha recuperado tras dos semanas de tratamiento médico intensivo en Estados Unidos.

En declaraciones para América TeVé, la activista, que viajó con una visa humanitaria de emergencia, dijo que su vida ha cambiado tras recibir el tratamiento.

"Estaba peor de lo que imaginaba, tenía el azúcar descompensada, tuvieron que comenzar a ponerme insulina, tengo el hígado inflamado, infección en los riñones, infección en los huesos pélvicos, además de un posible cáncer en el endometrio", explicó.

Ruiz, quien es esposa del también activista Amaury Pacheco, había denunciado que el régimen cubano le negaba tratamiento médico por ser parte del MSI.

En Miami "me siento segura, sé que me van a tratar como a un ciudadano normal, es que te tratan normal, un médico te atiende, te ve, te valora, te manda tus medicamentos. He ido recobrando mi seguridad, mi alegría", afirmó.

El doctor Alfredo Melgar, a cargo de la paciente, confirmó que Ruiz llegó con sangramiento, inflamación y sin un diagnóstico certero de Cuba, por lo que debió ser hospitalizada.

"En la primera fase fue hospitalizada para estabilizarla, y ahora los médicos deberán confirmar o descartar que padezca cáncer endometrial", explicó el galeno, quien no cobra por la atención médica a la actriz.

La activista llegó a Miami gracias a la gestión de la fundación Inspira América y a uno de sus fundadores, el exiliado cubano Diego Suárez.

Ruiz lleva al menos año y medio privada de un tratamiento contra un posible cáncer endometrial que padece y por el cual sufre fuertes dolores y abundante sangramiento.

Los especialistas que la atendían en Cuba dejaron de estar disponibles cuando la Seguridad del Estado empezó a acosarla a ella y a su esposo por su relación con el MSI.

La situación empeoró tras la notoria huelga del artista Luis Manuel Otero Alcántara y otros miembros del MSI el año pasado.