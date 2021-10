Manifestantes encarcelados tras protestar el 11J se declaran en huelga de hambre en Santa Clara

Andy y Roxana García Lorenzo Foto © Facebook Roxana García Lorenzo

“Ya estoy cansado de que no se nos respeten nuestros derechos. Me planto por la liberación de los presos políticos y por mi libertad. Hay muchos enfermos que no son atendidos. En La Pendiente hay de 20 a 30 presos políticos y más o menos esa misma cantidad en (la prisión de) Guamajal. Yo y los otros dos muchachos estaremos en huelga de hambre a partir de mañana 20 de octubre, y si no sucede nada, nos ponemos en huelga de sed también", declaró el joven Andy García Lorenzo, en llamada telefónica con sus familiares desde la prisión La Pendiente, en Santa Clara, según reveló su hermana Roxana García Lorenzo este miércoles a CubaNet.

En un video en el que aparece con otros miembros de su familia, Roxana García Lorenzo cuenta que su hermano es un manifestante del 11 de julio que ha sufrido violencia y golpes y ha decidido declararse preso de conciencia. Antes de la llamada en la cual él les aviso que empezaría la huelga, pasaron 15 días sin tener comunicación con él, y luego de este anuncio, la familia espera volver a quedar sin noticias.

Uno de los otros presos que asumiría una huelga de hambre fue identificado como José Rodríguez Herrada, registrado por la organización no gubernamental Cubalex en su listado de detenidos y desaparecidos en Cuba tras el 11 de julio, y descrito como un manifestante pacífico de 50 años que aparece en algunos de los videos disponibles de las protestas populares. El tercer nombre se desconoce.

Andy García Lorenzo, de 23 años, se encuentra acusado de los delitos de desorden público y desacato, al igual que muchos otros manifestantes, aunque los registros de Cubalex agregan el cargo de propagación de epidemias.

En su llamada, su hermana aseguró que les dijo que estaba siendo escuchado por las autoridades y que le estaban amenazando con encarcelarla a ella. "Pero ellos no son locos porque saben que estoy puesto. Ya he sabido que la Seguridad del Estado no sale del barrio y que anda detrás de ustedes pero necesito su apoyo más que nunca porque estoy puesto”, dijo el joven.

Roxana García Lorenzo denunció que la familia ha sido víctima de represión por denunciar públicamente el caso de su hermano y exigir su liberación. El pasado 13 de octubre ella fue detenida en la vía pública junto con su pareja, Jonathan López, y sometidos a privación de libertad e interrogatorio durante unas siete horas, según reportó CubaNet. Entonces las autoridades intentaron intimidarla para que guardara silencio y no continuara concediendo declaraciones a medios independientes. No obstante, una vez más ha insistido en que no piensa desamparar ni dejar solo a su hemano.

Al día siguiente de esa detención, expresó en su perfil personal de Facebook: "Todo es una cadena. Creo personalmente, que la política es un asco, y si me acusan por buscar apoyo en personajes conocido como ustedes como "contrarevolucionarios" es xq no encontré el apoyo en la justicia en su debido momento. Tocan a mi hermano Andy García, y me tocan a mí, si me tocan a mí, es con mi pareja y así sucesivamente, repitiendo el ciclo con su padre, sus amigos y así una lista interminable. Si quieren saber realmente cómo se para esto, es sencillo... LIBEREN A MI HERMANO, manifestante del 11J".

El día antes de esa detención, CubaNet había publicado unas cartas que Andy había mandado desde la prisión en las que denunciaba haber sido víctima de torturas y tratos crueles:

“No tienes idea de lo que ha hecho la dictadura conmigo, las amenazas, las torturas mentales, los interrogatorios de madrugada de 5, 8 y 10 horas como si uno fuera un singao terrorista y sólo por manifestarme pacíficamente, por expresar lo que siento, por ser uno más de los que optan por un cambio, por salir adelante. (…) Ellos me han dado demasiada importancia, pero a mi me alegra, ¿sabes por qué? porque me rodearon tres tenientes coroneles y dos mayores en todos mis interrogatorios y con una cámara para que hablara y trataron de negociar conmigo para que cambie mis conceptos y que todo quede registrado en cámara pero, como te dije, los ideales no se negocian. En sus caras se los repetí: ¡Abajo la represión, abajo el régimen castro-comunista, no queremos más represores, entreguen el poder que ya sobran, libertad para los presos políticos!”.