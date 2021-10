J Balvin pide perdón por su polémico videoclip de "Perra" y se disculpa con su madre

J Balvin pide perdón por el videoclip de "Perra" Foto © Instagram, Youtube / J Balvin

J Balvin ha pedido perdón a través de sus redes sociales tras la polémica del videoclip de "Perra", su controvertida canción junto a Tokischa.

El 7 de septiembre, el cantante colombiano lanzó el videoclip de su colaboración con la dominicana Tokischa, un audiovisual en el que se muestras imágenes del reguetonero paseando a mujeres que llevan cadenas al cuello como si fueran perros.

"Vengo a hablarles del vídeo de "Perra". Primero quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, expresamente las mujeres y la comunidad negra. Eso no es parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como siempre me ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa. Una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres", dijo el reguetonero en el vídeo que publicó hablando sobre el clip musical, donde también explica que él mismo decidió quitar el videoclip de su canal de Youtube "como forma de respuesta y respeto".

"Como forma de respuesta y obviamente respeto, bajé el vídeo hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas por toda esta situación, estoy aquí dando la cara y hablando al respecto", añadió.

Esta polémico material provocó miles de críticas, incluida la de la vicepresidenta de Colombia que se pronunció en contra de J Balvin en una carta abierta en la que tachó de "machista, racista y misógina" la letra de la canción.

Ahora, el intérprete de temas como "Con Altura" o "Mi Gente" ha querido disculparse por la canción y pidió perdón en un vídeo que publicó en las historias de Instagram y en las que también le envió un mensaje a su madre.

"Madre, también discúlpame, y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme, José", dijo para concluir el vídeo.

La madre del cantante dijo en una conversación con medios que su hijo se había equivocado y no tenía palabras para describir la canción. Alba Mary -madre del artista- reveló que tras escuchar el tema que le había llamado para decirle que no le reconoció ni en la canción ni en el videoclip, que ya no está en el canal de Youtube de J Balvin.

"Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir", dijo la mamá del cantante sobre "Perra".

