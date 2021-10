Captan a Shawn Mendes y Camila Cabello de paseo en México

Camila Cabello y Shawn Mendes Foto © Instagram / Camila Cabello

Los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello fueron captados este fin de semana de paseo por México, durante unas vacaciones de las que también disfruta la familia de la cantante de origen cubano.

En publicaciones de redes sociales aparecen imágenes que documentan la presencia de los artistas en tierras aztecas, en una estancia que podría extenderse hasta las celebraciones por el Día de los Muertos a inicios de noviembre.

Las instantáneas muestran a la pareja en un restaurante de Oaxaca, ciudad del centro del país, conocida por sus calles coloniales, su tradición artesanal, su comida y belleza natural.

Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron en 2014 y fueron grandes amigos hasta que en 2019 confirmaron su relación sentimental, convirtiéndose en una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

Desde ese entonces tienen dos colaboraciones musicales juntos: “I know what you did last summer” y “Señorita”, esta última clara alusión a las raíces latinas de la cantante que también dedicó el tema “Havana” a su país natal.

En los últimos meses, Camila Cabello, ha vuelto a reivindicar sus orígenes latinos. El sencillo "Don't Go Yet" y su Tiny Desk Concert, donde dio un salto a la música de mariachi, constituyen parte de la evolución de la intérprete y compositora.

Por su parte Shawn Mendes lanzó hace unos días un concierto virtual sorpresa donde colaboraron los cantantes Miguel y King Princess. La presentación fue un adelanto de su gira mundial, prevista para 2022.

