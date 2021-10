Marina Abramović y Cildo Meireles apoyan boicot a la Bienal de La Habana

Marina Abramović y Cildo Meireles Foto © Wikimedia Commons

Los prestigiosos artistas Cildo Meireles, de Brasil, y Marina Abramović, nacida en la extinta Yugoslavia, así como el curador suizo Hans Ulrich Obrist, expresaron su apoyo al boicot a la XIV Bienal de La Habana y han sumado su firma a la carta que diversos artistas, activistas e intelectuales cubanos han promovido en las últimas semanas para exhortar a figuras vinculadas al arte a no participar en el evento, informó hoy la artista visual y activista cubana Tania Bruguera en redes sociales.

"En las últimas horas han unido su voz con justa fuerza y han dicho no a la Bienal de La Habana firmando la carta de apoyo al boicot", declaró Bruguera, y precisó que la fotógrafa brasileña Rosângela Rennó había renunciado a participar.

El propósito del boicot es, en primer lugar, llamar la atención acerca de la constante represión y censura que sufren en la isla los artistas que desarrollan un arte crítico al sistema y un importante activismo en defensa de la libertad de expresión y, en segundo lugar, expresar solidaridad con los cientos de presos políticos cubanos.

"A algunos les sorprenderá o, incluso, les chocará que rechacemos el evento artístico más importante de nuestro país; un evento que ha dado a tantos artistas cubanos la oportunidad de compartir su arte con el resto del mundo. Nuestras razones para hacerlo son simples: decimos NO a la participación en la Bienal de La Habana por las injusticias que está cometiendo el gobierno cubano contra los artistas y ciudadanos cubanos, que buscan ejercer sus derechos constitucionales; decimos NO a la participación en la Bienal de La Habana, porque artistas cubanos han estado, y otros aún permanecen, en prisión; porque docenas de profesionales del arte están bajo reclusión domiciliaria; porque más de mil de nuestros conciudadanos fueron arrestados durante las protestas masivas que tuvieron lugar el 11 de julio; (...) decimos NO a la participación, la presencia en y el apoyo a la Bienal de La Habana, porque hemos agotado otros medios para continuar nuestros esfuerzos para liberar a nuestros compañeros", explica la carta, publicada el pasado 16 de octubre, y que ya supera las 500 firmas.

Además, destaca el hecho de que las mismas instituciones y los mismos funcionarios que organizan la XIV Bienal de La Habana son quienes se han negado a escuchar las demandas de quienes suscriben la carta y han consentido y participado "en la violencia ejercida contra artistas y trabajadores de la cultura, por intentar una mayor autonomía para nuestra cultura y los derechos civiles de la ciudadanía".

"Esto no es más un caso aislado de censura sino un esfuerzo sistémico del gobierno por callar a aquellos que piensan diferente, es la vida de los trabajadores de la cultura lo que está en riesgo", agrega.

Días atrás también cancelaron su participación en el programa teórico la curadora, artista y teórica del arte suiza Ursula Biemann y el curador, historiador y crítico francés Nicolas Bourriad, mientras que las artistas Nathalie Anguezomo Mba Bikoro y Aimee Joaristi Argüelles y la curadora María Belén Sáez de Ibarra se negaron a participar en el evento, que se ha programado para el período comprendido entre el 12 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022, bajo el lema “Futuro y Contemporaneidad”.

Por su parte, el Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, una de las figuras denunciadas en la carta del boicot como partícipe de la represión, pues el pasado 27 de enero fue parte de una detención violenta y masiva de artistas en las afueras de su institución, alegó que existe "una campaña contrarrevolucionaria contra la Bienal de La Habana" y aseveró que la misma sería realizada a pesar de ello.

"Denuncio desde aquí la campaña contrarrevolucionaria contra La Bienal de La Habana, que compra opiniones y pretende usar artistas como operadores políticos. La haremos porque la pidieron públicamente los creadores cubanos en franco diálogo", sostuvo.