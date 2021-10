Actriz cubana Rebeca Proenza se reencuentra con su padre en España después de 20 años

La actriz y youtuber cubana Rebeca Proenza se reencontró con su padre en Madrid, después de 20 años sin darse un abrazo.

Alfredo Peña Gonzalez no es su padre biológico, pero fue quien la crió y le dio el amor de padre que hasta hoy se mantiene intacto. Es músico, y desde que se fue de Cuba hace dos décadas Rebeca ha soñado tanto con volverlo a abrazar que "yo que escribo tanto, hoy no sé qué decir".

"Mi padre desde su exilio se grababa casetes de video y nos los mandaba cantando 'Habana blues'. De alguna manera esa era también nuestra banda sonora. No puedo evitar pensar que mi historia no es única en Cuba. Muchos crecimos separados de nuestra familia y si somos dichosos los volvemos a ver pero nos damos cuenta de que se nos ha pasado la vida y somos dos extraños…", confesó la actriz.

Rebeca dedicó una emotiva publicación en redes sociales a compartir este especial reencuentro con todos sus seguidores y amigos. En el post, además de los videos y fotos actuales, incluyó la última imagen que ambos se tomaron juntos antes de que él se fuera de Cuba.

"Fue tomada minutos antes de que nos separase la política, los sueños y toda la burocracia de visas, papeles, fronteras, permisos de viaje, estampas en el pasaporte... y cuanta mierda se han inventado los seres humanos para separarnos los unos a los otros...Espero que los niños que nacen hoy en Cuba no tengan que pasar por lo mismo. Y si todavía quedan algunos sin encontrarse, que la vida los guíe por el mismo camino y empiecen de nuevo", deseó la joven.

"Qué bendición que pudieran reencontrarse. Qué triste tantos años de separación. Disfrútense mucho", "He llorado, pero de felicidad! El mundo, Cuba, todos necesitamos más abrazos así", "Que lindoooo momento. Rebe cuanta verdad y tristeza en tus palabras, me emocionan mucho. Un abrazo para todos, sé cuanto disfrutan de este reencuentro", "Excelente reflexión, acompañada de la enorme carga emocional que el cubano lleva en su particular mochila ... ¡Enhorabuena y a disfrutar de la familia en su arraigo natural!", "¡Me has hecho llorar! ¡Cuántos miles más están pasando por lo mismo!", comentaron algunos seguidores.

"Gracias a todos por los lindos mensajes. Estamos muy felices, qué lindo tener tantos amigos de la vida y de las redes que se vivan conmigo mis alegrías", escribió en otra publicación Rebeca, viajó desde Estados Unidos con su madre a Madrid.

Rebeca Proenza es una actriz cubana conocida por participar en programas como Tras la huella o El patio de Gabriela, la película cubana Siete días en La Habana y protagonizar el videoclip de Ser de sol, de Descemer Bueno y Buena Fe. Actualmente, se le conoce mucho más como Rebe RunRun por su canal de YouTube, enfocado en el mundo de la música urbana cubana.

